Справа на 1 млрд грн: колишньому власнику "Дельта банку" вручена підозра

Генпрокуратура впритул зайнялася ТОП-10 боржниками Нацбанку і Фонду гарантування вкладів

Генпрокуратура зайнялася головними боржниками Нацбанку / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 11 жовтня було повідомлено про підозру одному з власників ПрАТ "Дельта банк", який підозрюється в розтраті більше 1 млрд грн. Це сталося в рамках координації Генпрокуратурою України розслідування проваджень щодо ТОП-10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

Банкіру вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн.

Реклама

Про це повідомляє генеральний прокурор Україна Ірина Венедиктова.

Банальна розтрата на 120 млрд грн

"Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, складає більше 120 мільярдів гривень. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ. Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови", – повідомила Ірина Венедиктова.

Реклама

За словами генпрокурора, підозри отримали ще двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

Що встановило слідство

Встановлено такі факти розтрати і розкрадання грошей вкладників "Дельта банку":

Реклама

факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки – 42 млн грн боргу було продано за 4 млн грн.

виведення з-під застави нерухомості вартістю близько 16 млн грн.

видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів.

видача кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна.

Способи відшкодування шкоди

Для відшкодування завданих збитків арештовано активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Інші банки-шахраї

Генпрокуратура також контролює справи про розтрату 2,5 млрд грн АТ "Банк "Фінанси та кредит", в якому повідомлено про підозру шести особам, в тому числі і власнику банку. Накладено арешт на майно вартістю, що відповідає розміру шкоди.

Також завершено досудове розслідування про викрадення 5,5 млрд грн, що належать ВАТ "Брокбізнесбанк" і Нацбанку України. Власнику "Брокбізнесбанку" і його спільникам повідомлена підозра в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації незаконних доходів. Заарештовано майно на суму, яка покриває збитки в 866 млн грн.

Історія "Дельта банку"