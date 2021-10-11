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Справа на 1 млрд грн: колишньому власнику "Дельта банку" вручена підозра

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 жовтня, 18:31
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Генпрокуратура впритул зайнялася ТОП-10 боржниками Нацбанку і Фонду гарантування вкладів
Генпрокуратура зайнялася головними боржниками Нацбанку / Колаж "Сьогодні"
Генпрокуратура зайнялася головними боржниками Нацбанку / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 11 жовтня було повідомлено про підозру одному з власників ПрАТ "Дельта банк", який підозрюється в розтраті більше 1 млрд грн. Це сталося в рамках координації Генпрокуратурою України розслідування проваджень щодо ТОП-10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

Банкіру вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн.

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Про це повідомляє генеральний прокурор Україна Ірина Венедиктова.

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Банальна розтрата на 120 млрд грн

"Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, складає більше 120 мільярдів гривень. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ. Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови", – повідомила Ірина Венедиктова.

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За словами генпрокурора, підозри отримали ще двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

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Що встановило слідство

Встановлено такі факти розтрати і розкрадання грошей вкладників "Дельта банку":

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  • факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки – 42 млн грн боргу було продано за 4 млн грн.
  • виведення з-під застави нерухомості вартістю близько 16 млн грн.
  • видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів.
  • видача кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна.

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Способи відшкодування шкоди

Для відшкодування завданих збитків арештовано активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Інші банки-шахраї

Генпрокуратура також контролює справи про розтрату 2,5 млрд грн АТ "Банк "Фінанси та кредит", в якому повідомлено про підозру шести особам, в тому числі і власнику банку. Накладено арешт на майно вартістю, що відповідає розміру шкоди.

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Також завершено досудове розслідування про викрадення 5,5 млрд грн, що належать ВАТ "Брокбізнесбанк" і Нацбанку України. Власнику "Брокбізнесбанку" і його спільникам повідомлена підозра в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації незаконних доходів. Заарештовано майно на суму, яка покриває збитки в 866 млн грн.

Історія "Дельта банку"

  • "Дельта-Банк" був ліквідований в 2015 році.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить ліквідацію "Дельта Банку" з жовтня 2015 року.
  • Банк працював на ринку Україна з 2006 року і входив до групи найбільших банків. З 2013 року за розміром депозитного портфеля населення посідав третє місце в країні.
  • Його основними акціонерами були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США).

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