Американские санкции отразятся на деловых и экономических интересах Путина — Псаки

Путина и другое руководство РФ ждут жестокие ограничительные меры

Джен Псаки заявила, что санкции коснутся не только Путина, но и всего руководства России/Коллаж: "Сегодня"

В случае полномасштабного наступления России на Украину американские санкции скажутся на деловых и экономических интересах президента РФ Владимира Путина. Такие меры ударят по всему российскому руководству.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении рестрикции в 2014 году.

"Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства", — подчеркнула Джен Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не исключает никакие варианты действий к непосредственному введению ограничительных мер. В то же время Псаки подчеркнула, что это не значит, что все, о чем говорилось в последнее время, будет в первоначальном пакете санкций.

Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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