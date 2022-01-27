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Американские санкции отразятся на деловых и экономических интересах Путина — Псаки

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 января, 01:47
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Путина и другое руководство РФ ждут жестокие ограничительные меры
Джен Псаки заявила, что санкции коснутся не только Путина, но и всего руководства России/Коллаж: "Сегодня"
Джен Псаки заявила, что санкции коснутся не только Путина, но и всего руководства России/Коллаж: "Сегодня"

В случае полномасштабного наступления России на Украину американские санкции скажутся на деловых и экономических интересах президента РФ Владимира Путина. Такие меры ударят по всему российскому руководству.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении рестрикции в 2014 году.

"Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства", — подчеркнула Джен Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не исключает никакие варианты действий к непосредственному введению ограничительных мер. В то же время Псаки подчеркнула, что это не значит, что все, о чем говорилось в последнее время, будет в первоначальном пакете санкций.

Угроза вторжения РФ в Украину

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