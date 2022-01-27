Американські санкції позначаться на ділових і економічних інтересах Путіна — Псакі

У разі повномасштабного наступу Росії на Україну американські санкції позначаться на ділових і економічних інтересах президента РФ Володимира Путіна. Такі заходи вдарять по всьому російському керівництву.
Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
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За словами Псакі, будь-який пакет санкцій буде виходити далеко за рамки того, що було зроблено при введенні рестрикцій у 2014 році.
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"Це включає наслідки для ділових і економічних інтересів президента Росії Володимира Путіна і керівництва російського уряду", — наголосила Джен Псакі.
Прессекретар додала, що політика американського уряду традиційно полягає в тому, що він публічно не виключає жодних варіантів дій до безпосереднього введення обмежувальних заходів. Водночас Псакі наголосила, що це не означає, що все, про що говорилося останнім часом, буде в первісному пакеті санкцій.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює воєнні варіанти щодо України.
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