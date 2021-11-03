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Смерть никого не пугает? Тищенко "разнес" антивакцинаторов под Радой

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Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров
3 ноября, 12:26
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Нардеп рассказал, что он сам очень тяжело перенес коронавирус и предупредил протестующих
"Слуга народа" не в восторге от действий протестующих. Коллаж "Сегодня"
"Слуга народа" не в восторге от действий протестующих. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко раскритиковал антиквакцинаторов, которые митингуют под Верховной Радой. Он считает, что здесь уже вопрос жизни и смерти. Об этом политик рассказал в комментарии "Сегодня".

На вопрос нашего корреспондента, как он относится к митингам под Радой во время красной зоны карантина, нардеп ответил: "Это опасно, люди могут заболеть".

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"У нас и так сегодня медицинские учреждения переполнены и я считаю, что элементарно нужно подумать об окружающих и своей семье. Вы можете прийти, заразиться, прийти домой и заразить своих детей", – сказал Тищенко.

Журналист уточнил, что митингующие протестуют в том числе и против вакцины, на что политик ответил: "Это ошибка большая".

"Смотрите: я болел, у меня две прививки – это очень плохая история. Заболевание протекало очень сложно. Люди сами выбирают свой путь. Может, все хотят заболеть и фатальный исход никого не пугает", – сказал "слуга народа".

Под Радой протестуют антивакцинаторы

  • Под стенами Верховной Рады сегодня митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал (9 улиц), чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Они требуют отмены карантинных ограничений и "принудительной" вакцинации.
  • В свою очередь в Раде попросили угомонить антивакцинаторов. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что здесь не обойтись без СБУ.
  • Напомним, депутаты приняли постановление, которым вводятся дополнительные карантинные ограничения в здании парламента. Теперь нельзя будет туда зайти без ковид-сертификата или хотя бы теста.

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