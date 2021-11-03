Смерть никого не пугает? Тищенко "разнес" антивакцинаторов под Радой

Нардеп рассказал, что он сам очень тяжело перенес коронавирус и предупредил протестующих

"Слуга народа" не в восторге от действий протестующих. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко раскритиковал антиквакцинаторов, которые митингуют под Верховной Радой. Он считает, что здесь уже вопрос жизни и смерти. Об этом политик рассказал в комментарии "Сегодня".

На вопрос нашего корреспондента, как он относится к митингам под Радой во время красной зоны карантина, нардеп ответил: "Это опасно, люди могут заболеть".

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"У нас и так сегодня медицинские учреждения переполнены и я считаю, что элементарно нужно подумать об окружающих и своей семье. Вы можете прийти, заразиться, прийти домой и заразить своих детей", – сказал Тищенко.

Журналист уточнил, что митингующие протестуют в том числе и против вакцины, на что политик ответил: "Это ошибка большая".

"Смотрите: я болел, у меня две прививки – это очень плохая история. Заболевание протекало очень сложно. Люди сами выбирают свой путь. Может, все хотят заболеть и фатальный исход никого не пугает", – сказал "слуга народа".

Под Радой протестуют антивакцинаторы