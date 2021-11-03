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В Раде попросили угомонить антивакцинаторов

Эксклюзив
Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров
3 ноября, 10:18
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Под стенами Верховной Рады сегодня, 3 ноября, проходит митинг против вакцинации от COVID-19
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прокомментировал утренний митинг антивакцинаторов, которые перекрыли правительственный квартал. По его словам, протестующими должна заняться Служба безопасности Украины.

Об этом он сказал "Сегодня".

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"Он (митинг – ред.) мешает киевлянам, а хуже всего он мешает врачам, потому что сегодня в Киеве уже открывается больница следующей очереди. И то, что сейчас там эта вакханалия проходит, а еще и с явными цитатами с российских сайтов. Я считаю, что там Служба безопасности должна поработать", – сказал Радуцкий.

Что известно о митинге

  • 3 ноября у стен Верховной рады собрались на митинг противники COVID-вакцинации, участники перекрыли центральные улицы города, заблокировав правительственный квартал.
  • Люди стояли с плакатами, на которых написано: "Скажи нет обязательной вакцинации", "Скажи нет Covid-паспортам", "Скажи нет Covid-фашизму".
  • Люди протестовали против введенных правительством ограничений: карантина, онлайн обучения в школах, ношения масок и принудительной вакцинации, ссылаясь на гарантированные Конституцией права.
  • На митинг в столице людей собирали в соцсетях, преимущественно через Telegram и Facebook, где просили сбрасывать деньги на карту для закупки открыток, аренды техники и монтажа сцены. Доподлинно неизвестно, какую сумму собрали и были ли большие спонсоры, перечислившие значительные средства.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина отговаривал людей от вакцинации прямо в очереди за прививкой.

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Также напомним, в Одессе митинговали антивакцинаторы. Около сотни противников вакцинации требовали отменить часть ограничений для непривитых граждан, заявив, что это разделяет общество.

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