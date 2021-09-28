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"Путин постоянно темнит, даже жене не доверял": откровения бывшего друга президента РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
28 сентября, 14:45
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Именно Пугачев в своем время предложил идею сделать Путина преемником Ельцина, а теперь жестко прошелся по нему
Пугачев (справа) рассказал, что на самом деле из себя представляет Путин. Коллаж "Сегодня"
Пугачев (справа) рассказал, что на самом деле из себя представляет Путин. Коллаж "Сегодня"

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев рассказал, что у президента РФ Владимира Путина вообще нет друзей, он очень закрытый человек и его даже не понимало его же окружение. Об этом он сказал в интервью изданию ГОРДОН.

Знакомство Пугачева и Путина произошло в начале 90-х, а близко они сдружились в 1996 году. Тогда они общались очень тесно и даже отмечали совместно праздники. В СМИ их называли друзьями. Сейчас Пугачев рассказывает, что меркнуть их общение стало по мере появления в окружении Путина новых людей. Их общение прекратилось с 2010 года, когда миллиардер перестал приезжать в Россию.

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На вопрос, хороший ли Путин друг, он ответил: "Нет. У него вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф". Также бизнесмен назвал глупостью информацию, будто Путин верный, порядочный, надежный человек и не бросает своих.

"Он не доверяет никому. Он жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном. Нет, он не друг, закрытый человек. Я думаю, что это один из важных моментов, который привел страну к сегодняшнему состоянию", – сказал Пугачев.

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Он объяснил, что Путин никогда не декларировал, что он собирается делать, куда он вообще ведет страну – даже его окружение не могло его понять.

"Я с ним много раз говорил: "Володя, это странно…" Он же собирает каких-то министров, премьер-министра, администрацию… И каждый раз после такой встречи все говорили: "Че шеф-то сказал? Че делать-то?" Я ему говорю: "Володя, люди не понимают, что ты говоришь". Надо просто и ясно сказать, куда идем: к капитализму, к коммунизму, социализму, в чем идея твоя, чего ты хочешь – все должны быть богатыми или все должны быть бедными, или все взять и поделить…" – сказал миллиардер.

Кто такой Сергей Пугачев

  • Он является основателем "Межпромбанка" (был одним из крупнейших в РФ, но обанкротился). Но в 2010 году у банка забрали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил его состояние в 2 млрд долл.
  • В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован и с 2014 года объявлен в розыск. Он перебрался во Францию и получил там гражданство. В 2015-м Пугачев подал к России иск на 15 млрд долл. в Гаагский суд из-за якобы экспроприации четырех его активов.
  • Засветился и в политике. В 1996 году Пугачев был одним из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты Бориса Ельцина. В 1990-е он выдвинул идею о том, чтобы сделать Владимира Путина потенциальным преемником Ельцина. В 2001-м стал членом Совета Федерации РФ.

Ранее ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, что ближайшее окружение Путина может совершить дворцовый переворот в Кремле.

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А французский политолог Оливье Ведрин, живущий в Украине, говорил, что российские олигархи могут сместить Путина после его известного заявления о "рае" для россиян в случае ядерной войны.

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