"Путін постійно темнить, навіть дружині не довіряв": одкровення колишнього друга президента РФ

Саме Пугачов свого часу запропонував ідею зробити Путіна наступником Єльцина, а тепер жорстко пройшовся по ньому

Пугачов (праворуч) розповів, що насправді з себе представляє Путін. Колаж "Сьогодні"

Російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ Сергій Пугачов розповів, що у президента РФ Володимира Путіна взагалі немає друзів, він дуже закрита людина і його навіть не розуміло його ж оточення. Про це він сказав в інтерв'ю виданню ГОРДОН.

Знайомство Пугачова і Путіна відбулося на початку 90-х, а близько здружилися вони у 1996 році. Тоді вони спілкувалися дуже тісно і навіть відзначали спільно свята. У ЗМІ їх називали друзями. Зараз Пугачов розповідає, що згасати їх спілкування стало в міру появи в оточенні Путіна нових людей. Їхнє спілкування припинилося з 2010 року, коли мільярдер перестав приїжджати в Росію.

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На питання, чи гарний Путін друг, він відповів: "Ні. У нього взагалі немає друзів. Це якийсь черговий міф". Також бізнесмен назвав дурницею інформацію, ніби Путін вірна, порядна, надійна людина і не кидає своїх.

"Він не довіряє нікому. Він дружині не довіряв. Він постійно приховує щось, постійно темнить. З ним дуже складно говорити. Тому що він говорить якимись півтонами про щось незрозуміле. Ні, він не друг, закрита людина. Я думаю, що це один з важливих моментів, який привів країну до сьогоднішнього стану", – сказав Пугачов.

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Він пояснив, що Путін ніколи не декларував, що він збирається робити, куди він взагалі веде країну – навіть його оточення не могло його зрозуміти.

"Я з ним багато разів говорив: "Володю, це дивно..." Він же збирає якихось міністрів, прем'єр-міністра, адміністрацію... І щоразу після такої зустрічі всі говорили: "Що шеф сказав? Що робити?" Я йому кажу: "Володю, люди не розуміють, що ти говориш". Треба просто і ясно сказати, куди йдемо: до капіталізму, до комунізму, соціалізму, в чому ідея твоя, чого ти хочеш – всі повинні бути багатими чи всі повинні бути бідними, чи все взяти і поділити..." – сказав мільярдер.

Хто такий Сергій Пугачов

Він є засновником Міжпромбанку (був одним з найбільших в РФ, але збанкрутував). У 2010 році у банку забрали ліцензію у зв'язку з порушеннями законодавства і нездатністю задовольнити вимоги кредиторів. Пугачову належали суднобудівні підприємства, елітна нерухомість в Росії і Європі, в тому числі замок Шато-де-Гаро у Ніцці, ЗМІ у Франції. У 2008 році Forbes оцінив його статки в 2 млрд дол.

У Росії проти Пугачова порушено кримінальну справу про розкрадання коштів Міжпромбану. На батьківщині він заочно заарештований і з 2014 року оголошений в розшук. Він перебрався до Франції і отримав там громадянство. У 2015-му Пугачов подав до Росії позов на 15 млрд дол. в Гаазький суд через нібито експропріацію чотирьох його активів.

Засвітився і в політиці. У 1996 році Пугачов був одним з керівників передвиборчого штабу кандидата в президенти Бориса Єльцина. У 1990-ті він висунув ідею про те, щоб зробити Володимира Путіна потенційним наступником Єльцина. У 2001-му став членом Ради Федерації РФ.

Раніше ветеран зовнішньої розвідки, український експерт з питань безпеки генерал-лейтенант Василь Богдан розповідав, що найближче оточення Путіна може зробити переворот у Кремлі.

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А французький політолог Олів'є Ведрін, який живе в Україні, говорив, що російські олігархи можуть змістити Путіна після його відомої заяви про "рай" для росіян у разі ядерної війни.