Клімкін: Путін в очі брехав Меркель – вона не буде працювати на нього

У Німеччині вже є один приклад – колишній канцлер Герхард Шредер працює в "Роснефти" і підтримує путінський режим

Меркель не клюне на російські гроші. Колаж "Сьогодні"

Як би не закінчилися вибори в Німеччині, канцлер Ангела Меркель остаточно піде зі своєї посади. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін впевнений, що вона не піде по "старій дружбі" з Путіним працювати в російські компанії.

Про це він розповів у програмі "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим на телеканалі "Україна 24".

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Він упевнений, що Меркель не піде по стопах колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера, який з 2017 року є головою ради директорів компанії "Роснефть".

"У неї інші плани. Там багато є різних спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. Плюс для неї це дуже емоційна історія. Вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні. Вона зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, Крим", – сказав Клімкін.

За його словами, Меркель також відома тим, що не концентрує увагу не грошах, щоб їхати на заробітки до Росії.

"Вона склала свою репутацію, і ця репутація – це те, що у неї є", – підкреслив він.

Парламентські вибори у Німеччині

Ангела Меркель просиділа в кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на майбутніх виборах вона вже не піде на переобрання. Партія, що отримає більшість на парламентських виборах, зможе сформувати кабінет (самостійно або в коаліції) і представити нового канцлера;

у 2018 році Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах.

У грудні того ж року на виборах глави ХДС перемогла Аннегрет Крамп-Карренбауер – ЗМІ називали її наступницею Меркель і передрікали перемогу на виборах канцлера. Однак у лютому 2020-го Крамп-Карренбауер заявила про рішення піти з поста.

Як ми вже писали, прощатися з Меркель зарано – вона ще побуде при владі. Від того, як лідери передвиборчих перегонів, включаючи лідера Олафа Шольца, зможуть швидко домовитися про коаліцію, залежатиме і відхід Меркель.

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Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка і жодних шпильок.