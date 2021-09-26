Климкин: Путин в глаза врал Меркель – она не будет работать на него

В Германии уже есть один пример – бывший канцлер Герхард Шредер работает в Роснефти и поддерживает путинский режим

Меркель не клюнет на российские деньги. Коллаж "Сегодня"

Как бы ни закончились выборы в Германии, канцлер Ангела Меркель окончательно уйдет со своей должности. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что она не пойдет по "старой дружбе" с Путиным работать в российские компании.

Об этом он рассказал в программе "Реальная политика" с Евгением Киселевым на телеканале "Украина 24".

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Он уверен, что Меркель не пойдет по стопам бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который с 2017 года является главой совета директоров компании "Роснефть".

"У нее другие планы. Там много есть разных спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. Плюс для нее это очень эмоциональная история. Она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне. Она поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, Крым", – сказал Климкин.

По его словам, Меркель также известна тем, кто не концентрирует внимание не деньгах, чтобы ехать на заработки в Россию.

"Она составила свою репутацию, и эта репутация – это то, что у нее есть", – подчеркнул он.

Парламентские выборы в Германии

Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на будущих выборах она уже не пойдет на переизбрание. Получившая большинство на парламентских выборах партия сможет сформировать кабинет (самостоятельно или в коалиции) и представить нового канцлера;

в 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах.

В декабре того же года на выборах главы ХДС победила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – СМИ называли ее преемницей Меркель и предрекали победу на выборах канцлера. Однако в феврале 2020-го Крамп-Карренбауэр заявила о решении уйти с поста.

Как мы уже писали, прощаться с Меркель рано – она еще побудет у власти. От того, как лидеры предвыборной гонки, включая фаворита Олафа Шольца, смогут быстро договориться о коалиции, будет зависеть и уход Меркель.

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Также предлагаем вам вспомнить стиль Ангелы Меркель – жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек.