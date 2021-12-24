"Хотели за ночь проголосовать 73 закона": Разумков о первом "споре" с Зеленским

Первые разногласия у экс-главы парламента Дмитрия Разумкова с президентом Владимиром Зеленским возникли почти сразу после выборов в Верховную Раду в 2019 году из-за чрезмерного турборежима принятия законов. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
По его словам, т.н. турборежим происходил в рамках законодательства. Он считает, что в большинстве тогда были правильные законопроекты, которые быстро принимались.
"С начала каденции Верховной Рады 9-го созыва я сделал все для того, чтобы с первых дней не нарушить закон и Конституцию, когда президент и действующий глава Офиса (Андрей Богдан. – Ред.) хотели в первую же ночь – с нарушением всех норм – проголосовать 73 закона, что соответствовало количеству процентов, которые набрал (на выборах) президент. "Там хорошая цифра, давайте ее проголосуем", – рассказал Разумков.
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По его словам, большинство депутатов "Слуги народа" против такого пожелания президента.
"Однажды спросили, когда у меня была первая дискуссия с президентом? Это, вероятно, и была первая дискуссия. Надо отдать должное Стефанчуку, он тогда также занял мою позицию, когда возник вопрос на фракции. Инициативу президента поддержали только треть ("слуг народа". – Ред.), а две трети поддержали мое предложение следовать закону", – объяснил бывший спикер ВР.
Первый турборежим-2019
- С конца августа до середины октября 2019 года, когда "слуги народа" впервые добрались до законотворческой работы, в Раде кипела работа, законы принимались очень быстро и много, за что неоднократно подвергались критике.
- Президент Владимир Зеленский даже похвалил за это "слуг" и отметил, что за два месяца было принято более 40 законов, часть из которых бизнес и другие международные партнеры ждали годами.
- В середине октября того же года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что парламент заканчивает с турборежимом. При этом он отмечал, что депутаты не станут работать хуже или медленнее, а просто переходят к более плановой работе.
- А в сентябре этого года на съезде в Трускавце глава фракции "СН" Давид Арахамия анонсировал новый турборежим в Раде, поскольку у "слуг" осталось всего два года, чтобы успеть реализовать хотя бы часть своих планов.