"Хотели за ночь проголосовать 73 закона": Разумков о первом "споре" с Зеленским

Глава Офиса президента и сам Зеленский требовали принятия законов в нарушение всех норм

Разумков рассказал интересный случай с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

Первые разногласия у экс-главы парламента Дмитрия Разумкова с президентом Владимиром Зеленским возникли почти сразу после выборов в Верховную Раду в 2019 году из-за чрезмерного турборежима принятия законов. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, т.н. турборежим происходил в рамках законодательства. Он считает, что в большинстве тогда были правильные законопроекты, которые быстро принимались.

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"С начала каденции Верховной Рады 9-го созыва я сделал все для того, чтобы с первых дней не нарушить закон и Конституцию, когда президент и действующий глава Офиса (Андрей Богдан. – Ред.) хотели в первую же ночь – с нарушением всех норм – проголосовать 73 закона, что соответствовало количеству процентов, которые набрал (на выборах) президент. "Там хорошая цифра, давайте ее проголосуем", – рассказал Разумков.

По его словам, большинство депутатов "Слуги народа" против такого пожелания президента.

"Однажды спросили, когда у меня была первая дискуссия с президентом? Это, вероятно, и была первая дискуссия. Надо отдать должное Стефанчуку, он тогда также занял мою позицию, когда возник вопрос на фракции. Инициативу президента поддержали только треть ("слуг народа". – Ред.), а две трети поддержали мое предложение следовать закону", – объяснил бывший спикер ВР.

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Первый турборежим-2019