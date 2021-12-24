"Хотіли за ніч проголосувати 73 закони": Разумков про першу "суперечку" із Зеленським

Глава Офісу президента і сам Зеленський вимагали ухвалення законів, порушуючи всі норми

Разумков розповів цікавий випадок із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Перші розбіжності у ексглави парламенту Дмитра Разумкова з президентом Володимиром Зеленським виникли майже одразу після виборів до Верховної Ради у 2019 році через надмірний турборежим ухвалення законів. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, т.зв. турборежим відбувався в рамках законодавства. Він вважає, що у більшості тоді були правильні законопроекти, які швидко ухвалювалися.

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"з початку каденції Верховної Ради 9-го скликання я зробив усе для того, щоб з перших днів не порушити закон і Конституцію, коли президент і чинний на той момент голова офісу (Андрій Богдан. – Ред.) хотіли в першу ж ніч – з порушенням усіх норм – проголосувати 73 закони, що відповідало кількості відсотків, які набрав президент. "Там гарна цифра, давайте її проголосуємо", – розповів Разумков.

За його словами, більшість депутатів "Слуги народу" були проти такого побажання президента.

"Якось запитали, коли в мене була перша дискусія з президентом? Це, мабуть, і була перша дискусія. Треба віддати належне Стефанчуку, він тоді також зайняв мою позицію, коли постало питання на фракції. Ініціативу президента підтримала лише третина ("слуг народу". – Ред.), а дві третини підтримали мою пропозицію йти за законом", – пояснив колишній спікер ВР.

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Перший турборежим-2019