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"Хотіли за ніч проголосувати 73 закони": Разумков про першу "суперечку" із Зеленським

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 12:43
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Глава Офісу президента і сам Зеленський вимагали ухвалення законів, порушуючи всі норми
Разумков розповів цікавий випадок із Зеленським. Колаж "Сьогодні"
Разумков розповів цікавий випадок із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Перші розбіжності у ексглави парламенту Дмитра Разумкова з президентом Володимиром Зеленським виникли майже одразу після виборів до Верховної Ради у 2019 році через надмірний турборежим ухвалення законів. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, т.зв. турборежим відбувався в рамках законодавства. Він вважає, що у більшості тоді були правильні законопроекти, які швидко ухвалювалися.

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"з початку каденції Верховної Ради 9-го скликання я зробив усе для того, щоб з перших днів не порушити закон і Конституцію, коли президент і чинний на той момент голова офісу (Андрій Богдан. – Ред.) хотіли в першу ж ніч – з порушенням усіх норм – проголосувати 73 закони, що відповідало кількості відсотків, які набрав президент. "Там гарна цифра, давайте її проголосуємо", – розповів Разумков.

За його словами, більшість депутатів "Слуги народу" були проти такого побажання президента.

"Якось запитали, коли в мене була перша дискусія з президентом? Це, мабуть, і була перша дискусія. Треба віддати належне Стефанчуку, він тоді також зайняв мою позицію, коли постало питання на фракції. Ініціативу президента підтримала лише третина ("слуг народу". – Ред.), а дві третини підтримали мою пропозицію йти за законом", – пояснив колишній спікер ВР.

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Перший турборежим-2019

  • З кінця серпня до середини жовтня 2019 року, коли "слуги народу" вперше добралися до законотворчої роботи, в Раді кипіла робота, закони ухвалювалися дуже швидко і багато, за що неодноразово піддавалися критиці.
  • Президент Володимир Зеленський навіть похвалив за це "слуг" і зазначив, що за два місяці було прийнято понад 40 законів, частину з яких бізнес та інші міжнародні партнери чекали роками.
  • У середині жовтня того ж року спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що парламент закінчує з турборежимом. При цьому він зазначав, що депутати не стануть працювати гірше або повільніше, а просто переходять до більш планової роботи.
  • А у вересні цього року на з'їзді у Трускавці голова фракції "СН" Давид Арахамія анонсував новий турборежим у Раді, оскільки у "слуг" залишилися лише два роки, щоб встигнути реалізувати хоча б частину своїх планів.

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