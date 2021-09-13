Зеленский создал Совет по молодежным вопросам: чем будет заниматься

Глава государства поручил Ермаку подготовить предложения по персональному составу новоиспеченного органа

Зеленский взялся за помощь молодежи. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по молодежным вопросам, который будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Он поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку в месячный срок представить предложения относительно персонального состава Совета, а также проект положений о нем.

Чем будет заниматься молодежный Совет

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Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике.

Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

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Какие еще Советы ранее создал Зеленский

Координационный совет по борьбе с коронавирусом, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер по противодействию распространения COVID-19 в Украине.

Совет по свободе слова и защите журналистов, который анализирует законодательство в информационной сфере и разрабатывает предложения по его совершенствованию, а также занимается еще рядом других вопросов.

Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод ветеранов войны на Донбассе, поскольку многие добровольцы стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни защитников оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени.

Совет по развитию высшего образования, который будет помогать развивать конкурентоспособных специалистов в соответствии с потребностями украинской экономики. Нужно разобраться, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот будут остро востребованы в ближайшие годы.

Как сообщали "Сегодня", накануне Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий ветеранов войны и семей погибших бойцов, в том числе речь идет о выплатах компенсаций для приобретения жилья.

Также на днях президент презентовал в Киеве современный урбан-парк, который также осмотрел и президент Международного олимпийского комитета.