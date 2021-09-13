Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Зеленский создал Совет по молодежным вопросам: чем будет заниматься

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 сентября, 12:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава государства поручил Ермаку подготовить предложения по персональному составу новоиспеченного органа
Зеленский взялся за помощь молодежи. Коллаж "Сегодня"
Зеленский взялся за помощь молодежи. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по молодежным вопросам, который будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Он поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку в месячный срок представить предложения относительно персонального состава Совета, а также проект положений о нем.

Чем будет заниматься молодежный Совет

Реклама

Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике.

Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Реклама

Какие еще Советы ранее создал Зеленский

  • Координационный совет по борьбе с коронавирусом, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер по противодействию распространения COVID-19 в Украине.
  • Совет по свободе слова и защите журналистов, который анализирует законодательство в информационной сфере и разрабатывает предложения по его совершенствованию, а также занимается еще рядом других вопросов.
  • Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод ветеранов войны на Донбассе, поскольку многие добровольцы стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни защитников оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени.
  • Совет по развитию высшего образования, который будет помогать развивать конкурентоспособных специалистов в соответствии с потребностями украинской экономики. Нужно разобраться, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот будут остро востребованы в ближайшие годы.

Как сообщали "Сегодня", накануне Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий ветеранов войны и семей погибших бойцов, в том числе речь идет о выплатах компенсаций для приобретения жилья.

Также на днях президент презентовал в Киеве современный урбан-парк, который также осмотрел и президент Международного олимпийского комитета.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять