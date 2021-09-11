Зеленский презентовал в Киеве уникальный урбан-парк (фото)

Спортивная локация находится на территории ВДНХ, вход туда круглосуточно свободный

Зеленский и Бах (справа) в восторге от урбан-парка / Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом посетили на ВДНХ в Киеве новый большой урбан-парк. Этот проект реализуется в рамках программ "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

Об этом сообщает ОПУ.

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Они знакомились с локациями урбан-парка, который является первой частью масштабного и современного спортивного кластера на территории "Экспоцентра".

Зеленский и Бах (слева от президента) на ВДНХ. Фото: president.gov.ua

"Поздравляю всю нашу команду, команду ВДНХ, мы за такой короткий срок построили такой классный урбан-парк. В ближайшие годы все областные города и не только увидят такой класс, который, мне кажется, очень понравится украинским гражданам, особенно маленьким", – сказал Зеленский.

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По его словам, в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м почти во всех областных центрах и еще нескольких крупных городах Украины.

Графити от президента МОК. Фото: president.gov.ua

Томас Бах отметил, что киевский урбан-парк был построен в рекордно короткие сроки – почти за два месяца, что впечатляет.

"Такие парки очень важны для развития физической культуры. И когда случилась пандемия COVID-19, все поняли, насколько важна физкультура как для физического, так и для ментального здоровья. Я думаю, что такие парки помогут развивать олимпийские виды спорта", – отметил он.

Что есть в урбан-парке

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Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua 1 /5

К разработке концепции урбан-парка были привлечены специалисты из уличных культур, при проектировании локаций учитывали пожелания профессиональных атлетов Украины, а также пожелания из социальных сетей Экспоцентра. Вход в урбан-парк на ВДНХ свободный круглосуточно. Пространство полностью безбарьерное.

На территории парка работают: скейт-парк; стритфутбольний спот для тренировок по уличному футболу: 3х3, фристайла; стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5; стритдэнс и ивент-спот для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп денсом, денсхолом и тому подобным; стритворкаут-спот; паркур-спот для уличных тренировок по паркуру; беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

До августа следующего года на территории столичного урбан-парка должны появиться три бассейна, 10-метровая вышка для прыжков в воду, зона для пляжного спорта, будут работать солнечная электростанция и екопаркинг.

Как мы уже писали ранее, ко Дню Независимости Зеленский запускал спортивный челендж. Он предлагал сделать любое упражнение 30 раз и показал пример.

А после завершения Олимпийских игр в Токио Зеленский встретился с нашими олимпийцами и дал громкое обещание.