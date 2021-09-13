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Зеленський створив Раду з молодіжних питань: чим буде займатися

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 12:15
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Глава держави доручив Єрмаку підготувати пропозиції щодо персонального складу новоиспеченного органу
Зеленський взявся за допомогу молоді. Колаж "Сьогодні"
Зеленський взявся за допомогу молоді. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з молодіжних питань, яка буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при главі держави. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Він доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку в місячний термін подати пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проєкт положень про неї.

Чим буде займатися молодіжна Рада

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Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті та прийнятті рішень з молодіжної політики.

Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розвитку молодіжної інфраструктури.

До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів і організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

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Які ще Ради раніше створив Зеленський

  • Координаційна рада по боротьбі з коронавірусом, основним завданням якої є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з протидії поширенню COVID-19 в Україні.
  • Рада з питань свободи слова та соціальний захист журналістів, яка аналізує законодавство в інформаційній сфері і розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, а також займається ще рядом інших питань.
  • Консультативна рада з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод ветеранів війни на Донбасі, оскільки багато добровольців стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу.
  • Рада з розвитку вищої освіти, яка буде допомагати розвивати конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб української економіки. Потрібно розібратися, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки будуть гостро затребувані у найближчі роки.

Як повідомляли "Сьогодні", напередодні Зеленський підписав указ про забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни і сімей загиблих бійців, в тому числі мова йде про виплати компенсацій для придбання житла.

Також днями президент презентував у Києві сучасний урбан-парк, який також оглянув і президент Міжнародного олімпійського комітету.

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