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Зеленський презентував в Києві унікальний урбан-парк (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 вересня, 20:55
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Спортивна локація знаходиться на території ВДНГ, вхід туди цілодобово вільний
Зеленський і Бах (праворуч) у захваті від урбан-парку
Зеленський і Бах (праворуч) у захваті від урбан-парку / Фото: president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом відвідали на ВДНГ у Києві новий великий урбан-парк. Цей проєкт реалізується в рамках програм "Велике будівництво" і Здорова Україна.

Про це повідомляє ОПУ.

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Вони знайомилися з локаціями урбан-парку, який є першою частиною масштабного і сучасного спортивного кластера на території "Експоцентру".

Зеленський і Бах (зліва від президента) на ВДНГ. Фото: president.gov.ua

"Вітаю всю нашу команду, команду ВДНГ, що ми за такий короткий строк побудували такий класний урбан-парк. Найближчими роками всі обласні міста – і не тільки – побачать такий клас, який, мені здається, дуже сподобається українським громадянам, особливо найменшим", – сказав Зеленський.

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За його словами, у 2022 році подібні парки будуть відкриті у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а в 2023-му майже у всіх обласних центрах і ще декількох великих містах України.

Графіті від президента МОК. Фото: president.gov.ua

Томас Бах відзначив, що київський урбан-парк був побудований в рекордно короткі строки – майже за два місяці, що вражає.

"Такі парки дуже важливі для розвитку фізичної культури. І коли сталася пандемія COVID-19, усі зрозуміли, наскільки важлива фізкультура як для фізичного, так і для ментального здоров’я. Я думаю, що такі парки допоможуть розвивати олімпійські види спорту", – зазначив він.

Що є в урбан-парку

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Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua
Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua
Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua
Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua
Урбан-парк станет спортивным центром Киева / Фото: president.gov.ua
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  • До розробки концепції урбан-парку були залучені фахівці з вуличних культур, при проєктуванні локацій враховували побажання професійних атлетів України, а також побажання з соціальних мереж Експоцентру. Вхід в урбан-парк на ВДНГ вільний цілодобово. Простір повністю безбар'єрний.
  • На території парку працюють: скейт-парк; стрітфутбольний спот для тренувань з вуличного футболу: 3х3, фрістайлу; стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5; стрітденс та івент-спот для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп денсом, денсхолом і тому подібним; стрітворкаут-спот; паркур-спот для вуличних тренувань з паркуру; бігова доріжка в лісовій зоні завдовжки 3,5 км.
  • До серпня наступного року на території столичного урбан-парку повинні з'явитися три басейни, 10-метрова вишка для стрибків у воду, зона для пляжного спорту, працюватимуть сонячна електростанція і екопаркінг.

Як ми вже писали раніше, до Дня Незалежності Зеленський запускав спортивний челендж. Він пропонував зробити будь-яку вправу 30 разів і показав приклад.

А після завершення Олімпійських ігор в Токіо Зеленський зустрівся з нашими олімпійцями і дав гучну обіцянку.

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