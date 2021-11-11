Новые рейтинги: Зеленский рекордно "упал", но остался в лидерах

Глава государства продолжает удерживать первую позицию в президентских рейтингах, хотя уровень его поддержки потихоньку тает.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы Зеленский, за которого готовы проголосовать 21,8% опрошенных (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).
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Остальные политики получили такую поддержку:
- Петр Порошенко – 14,5%;
- Юрий Бойко – 11%;
- Юлия Тимошенко – 10,8%;
- Дмитрий Разумков – 8,8;
- Евгений Мураев – 6,4%;
- Игорь Смешко – 6,2%;
- Владимир Гройсман – 5,7%;
- Олег Ляшко – 4%;
- Андрей Садовой – 2,6%;
- Олег Тягнибок – 2,4%;
- Виталий Кличко – 1,7%.
На инфографике также можно увидеть, что рейтинг президента падает уже не первый месяц (с редкими исключениями), даже в октябре он был больше.
По сравнению с октябрем немного "подросли" Порошенко, Бойко и Тимошенко.
Опрос проводился 4-9 ноября во всех областях страны, кроме оккупированных. В телефонном режиме опросили 5000 украинцев от 18 лет.
Президентские рейтинги
В октябре по разным опросам Зеленский опережал своих ближайших преследователей с внушительным отрывом. Но тогда у него было в районе 25% поддержки людей. В ноябре рейтинг упал на несколько процентов. Мы сравнили, что что показывали рейтинги в прошлом месяце.
Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук говорил, что закон об олигархах нужен власти для пиара и удержания рейтинга.
Тем временем экс-спикер парламента Дмитрий Разумков похвастался президентским рейтингом. Политик очень доволен поддержкой народа после того, как от него отказались "слуги народа".