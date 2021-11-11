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Новые рейтинги: Зеленский рекордно "упал", но остался в лидерах

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 ноября, 14:35
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Украинцы все еще доверяют действующему президенту, но его оппоненты тоже не стоят на месте
Рейтинги президента падают, но он все еще первый. Коллаж "Сегодня"
Рейтинги президента падают, но он все еще первый. Коллаж "Сегодня"

Глава государства продолжает удерживать первую позицию в президентских рейтингах, хотя уровень его поддержки потихоньку тает.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы Зеленский, за которого готовы проголосовать 21,8% опрошенных (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Остальные политики получили такую поддержку:

  • Петр Порошенко – 14,5%;
  • Юрий Бойко – 11%;
  • Юлия Тимошенко – 10,8%;
  • Дмитрий Разумков – 8,8;
  • Евгений Мураев – 6,4%;
  • Игорь Смешко – 6,2%;
  • Владимир Гройсман – 5,7%;
  • Олег Ляшко – 4%;
  • Андрей Садовой – 2,6%;
  • Олег Тягнибок – 2,4%;
  • Виталий Кличко – 1,7%.

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На инфографике также можно увидеть, что рейтинг президента падает уже не первый месяц (с редкими исключениями), даже в октябре он был больше.

По сравнению с октябрем немного "подросли" Порошенко, Бойко и Тимошенко.

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Опрос проводился 4-9 ноября во всех областях страны, кроме оккупированных. В телефонном режиме опросили 5000 украинцев от 18 лет.

Президентские рейтинги

В октябре по разным опросам Зеленский опережал своих ближайших преследователей с внушительным отрывом. Но тогда у него было в районе 25% поддержки людей. В ноябре рейтинг упал на несколько процентов. Мы сравнили, что что показывали рейтинги в прошлом месяце.

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук говорил, что закон об олигархах нужен власти для пиара и удержания рейтинга.

Тем временем экс-спикер парламента Дмитрий Разумков похвастался президентским рейтингом. Политик очень доволен поддержкой народа после того, как от него отказались "слуги народа".

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Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
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