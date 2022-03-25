Путин решил воевать против всего свободного мира – Арсений Яценюк

Украина на переднем крае этой войны, и она нуждается в поддержке, подчеркнул Яценюк

Больше всего сейчас Украине необходимы поставки оружия, заявил Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

"Путин решил воевать против всего свободного мира, против демократических стран, против Украины, против НАТО, против Большой семерки, ЕС – всех, кто уважает человеческие права и свободы. Украина – на переднем крае этой войны", – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава Киевского форума безопасности во время онлайн-дискуссии КБФ.

Он подчеркнул, что больше всего сейчас Украине необходимы поставки оружия: противотанкового, противоракетного, противокорабельного:

Реклама

"Мы нуждаемся в дополнительных вооружениях и боеприпасах для украинских бойцов, мужчин и женщин в форме, которые так мужественно борются с врагом. Они заслуживают величайшего мирового уважения".

Арсений Яценюк также отметил необходимость введения вторичных санкций против РФ, "чтобы не позволить России избежать тех санкций, которые уже были наложены".

"Мы должны отрезать Россию от главных финансовых источников, фактически финансирующих российскую армию. Речь идет об энергетике. Должно быть введено энергетическое эмбарго. Мы понимаем все проблемы и сложности, связанные с эмбарго газа для определенных европейских стран. США, Канада и Великобритания уже ввели эмбарго на энергетический сектор России. Мы обращаемся к нашим европейским партнерам сделать то же самое. Давно пора принять это решение", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость финансовой поддержки для Украины, напомнив, что на сегодняшний день половина украинцев потеряли работу.

"Для всего мира очень важно увидеть мощное и объединенное НАТО. Западный мир гораздо сильнее, чем любой диктаторский режим в мире. И мы доказываем это и должны доказывать это и дальше", – подчеркнул он.

Он также напомнил, что более 4 миллионов украинцев уже покинули Украину, а 10 миллионов – внутренне перемещены:

Реклама

"Мы обращаемся к вам помочь тем, кто больше в этом нуждается, тем, кто покинул Украину".

"Придет время, и они вернутся в Украину, в свободную, объединенную, европейскую Украину. Потому что мы победим в этой войне. Путин никогда не сможет победить", – сказал он.