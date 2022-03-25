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Путін вирішив воювати проти всього вільного світу – Арсеній Яценюк

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25 березня, 08:41
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Україна на передньому краї цієї війни, і вона потребує підтримки, наголосив Яценюк
Найбільше зараз Україні необхідні поставки зброї, заявив Яценюк
Найбільше зараз Україні необхідні поставки зброї, заявив Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

"Путін вирішив воювати проти всього вільного світу, проти демократичних країн, проти України, проти НАТО, проти Великої сімки, ЄС – усіх, хто поважає людські права та свободи. Україна – на передньому краї цієї війни", – підкреслив прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму під час онлайн-дискусії КБФ.

Він підкреслив, що найбільше зараз Україні необхідні поставки зброї: протитанкової, протиракетної, протикорабельної:

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"Ми потребуємо додаткових озброєнь та боєприпасів для українських бійців, чоловіків та жінок у формі, які так мужньо борються з ворогом. Вони заслуговують на найбільшу світову повагу".

Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності запровадження вторинних санкцій проти РФ, "аби не дозволити Росії уникнути тих санкцій, які вже були накладені".

"Ми повинні відрізати Росію від головних фінансових джерел, які фактично фінансують російську армію. Йдеться про енергетику. Повинно бути введене енергетичне ембарго. Ми розуміємо всі проблеми і складнощі, які пов’язані з ембарго газу, для певних європейських країн. США, Канада та Велика Британія вже ввели ембарго на енергетичний сектор Росії. Ми звертаємося до наших європейських партнерів зробити те саме. Давно пора ухвалити це рішення", – наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив необхідність фінансової підтримки для України, нагадавши, що на сьогодні половина українців втратили роботу.

"Для всього світу дуже важливо побачити потужне і об’єднане НАТО. Західний світ є набагато сильнішим, ніж будь-який диктаторський режим у світі. І ми доводимо це і маємо доводити це й надалі", – підкреслив він.

Він також нагадав, що більш ніж 4 мільйони українців уже залишили Україну, а 10 мільйонів – внутрішньо переміщені:

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"Ми звертаємося до вас допомогти тим, хто найбільше цього потребує, тим, хто залишив Україну".

"Прийде час, і вони повернуться до України, до вільної, об’єднаної, європейської України. Оскільки ми переможемо у цій війні. Путін ніколи не зможе перемогти", - сказав він.

"Наша боротьба – це боротьба за свободу. Це наше спільне завдання. І я переконаний, що ми переможемо", – наголосив Арсеній Яценюк.

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