Путин напугал россиян ракетами НАТО в Харькове

В очередной раз президент РФ Владимир Путин попугал соотечественников тем, что партнерство с НАТО соседей ничего хорошего не приносит, кроме как установку ракет под нос России. Об этом Владимир Владимирович заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", который сейчас проходит в Сочи.
"Что касается баз. Я знаю, соответствующее конституционное положение в Украине есть. Но учебный центр никто не запрещает иметь. Под маркой учебных центров можно что угодно разместить – завтра под Харьковом ракета появится. Чё же нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами. Нам под нос их засовывают", – заявил весьма эмоционально Путин.
"Томагавки на границе!"
Российский президент подтвердил, что Украина в НАТО – это угроза РФ.
"Формальное членство в НАТО (Украины – Авт.) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это создает реальную угрозу Российской Федерации… Инфраструктура приближается. Вот в Польше и Румынии установили системы ПРО с пусковыми установками, на которые можно разместить Томагавки. И сделать это легко по щелчку, только программное обеспечение поменять и даже никто не заметит. Там же могут быть размены ракеты средней и малой дальности… Мы же взрослые люди! Нам-то, что делать в этой ситуации?", – задал вопрос аудитории Путин.
Ужас Москвы
- Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал помочь Украине стать достойной НАТО. Об этом он сказал во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября.
- Россия угрожает принятием мер, если Украина вступит в НАТО. Для Москвы это будет самый худший сценарий. Об этом заявил французским журналистам в фильме "Владимир Путин: хозяин игры" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.