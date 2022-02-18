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Дмитрий Спивак: Иностранцы в набсовете УЗ — это двойное дно коррупции

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 февраля, 14:01
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Общество должно дать оценку этим деятелям, заявил Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак

В Украине продолжается нашествие иностранцев в набсоветы. Только в главной железнодорожной компании "Укрзализныця" их более чем достаточно: Александер Долл, Якуб Карновски, у которого криминальные дела на родине, и Гебхард Хафер, который является главой набсовета УЗ, а еще Давид Ломджария.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" потерпела убытки почти на 11,9 млрд грн, а финансовые обязательства компании 2020 года выросли более чем на 1 млрд грн. Верховная Рада Украины 21 июля 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзализныця". ВСК 9 сентября заявила, что УЗ оказалась в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства, а проверка выявила утрату трети стоимости основных фондов.

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Общественная платформа "Правда Дмитрия Спивака" подала запрос о предоставлении публичной информации о размере зарплат членов набсовета УЗ, в частности Сергея Лещенко. Также, подготовила запрос на имя главы набсовета УЗ Гепарда Хафера по поводу того, почему набсовет запретил своим членам комментировать деятельность главной железнодорожной компании страны в СМИ.

УЗ обязана обнародовать зарплаты новых членов набосовета, а также сообщить о направлениях, которые они будут курировать. Общество должно дать оценку этим деятелям.

Иностранцев в набсоветы назначают по непонятным принципам. Просто пристраивают нужных людей. Что мы знаем об этих людях? Всего лишь перечень прежних мест работы. Хотелось бы увидеть отчеты об их достижениях на прошлых должностях. Впрочем, наши ничем не лучше – вообще профаны. Главный пример, конечно, – Лещенко, который не знает элементарного, а именно – зачем проходчики бьют по колесам вагонов. Мощное представительство государства в главной железнодорожной компании страны.

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