Дмитро Співак: Іноземці у наглядовій раді УЗ — це подвійне дно корупції

Суспільство має дати оцінку цим діячам, заявив Дмитро Співак

Дмитро Співак

В Україні триває нашестя іноземців у наглядові ради. Тільки в головній залізничній компанії "Укрзалізниця" їх більш ніж достатньо: Александер Долл, Якуб Карновськи, у якого кримінальні справи на батьківщині, та Гебхард Хафер, який є головою наглядової ради УЗ, а ще Давид Ломджарія.

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" зазнала збитків майже на 11,9 млрд грн, а фінансові зобов'язання компанії 2020 року зросли більш як на 1 млрд грн. Верховна Рада України 21 липня 2021 року утворила тимчасову слідчу комісію з перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Укрзалізниця". ТСК 9 вересня заявила, що УЗ опинилася у критичному стані через корупцію та непрофесіоналізм керівництва, а перевірка виявила втрату третини вартості основних фондів.

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Громадська платформа "Правда Дмитра Співака" подала запит щодо надання публічної інформації про розмір зарплат членів наглядової ради УЗ, зокрема Сергія Лещенка. Також, підготувала запит на ім'я голови наглядової ради УЗ Гепарда Хафера з приводу того, чому наглядова рада заборонила своїм членам коментувати діяльність головної залізничної компанії країни у ЗМІ.

УЗ зобов'язана оприлюднити зарплати нових членів наглядової ради, а також повідомити про напрямки, які вони курируватимуть. Суспільство має дати оцінку цим діячам.

Іноземців у наглядові ради призначають за незрозумілими принципами. Просто пристосовують потрібних людей. Що ми знаємо про цих людей? Лише перелік колишніх місць роботи. Хотілося б побачити звіти щодо їх досягнень на минулих посадах. Втім, наші нічим не кращі – взагалі профани. Головний приклад, звичайно, – Лещенко, який не знає елементарного, а саме – навіщо прохідники б'ють по колесах вагонів. Потужне представництво держави у головній залізничній компанії країни.