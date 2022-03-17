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Арсений Яценюк: Требования режима Путина к Украине нужно применить против самой России

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 марта, 12:49
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Безблоковость, демилитаризация, денацификация – Россия написала пункты о себе, заявил политик
Запад должен требовать демилитаризации от России, подчеркнул Яценюк / Фото: AFP Коллаж: Сегодня
Запад должен требовать демилитаризации от России, подчеркнул Яценюк / Фото: AFP Коллаж: Сегодня

Так называемые требования, которые поставил нацистский режим Путина Украине по поводу безблоковости, демилитаризации и деницификации на самом деле должны быть применены против России, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире программы "Настоящее время".

Он напомнил, что РФ ставит условие, что Украина не должна вступать ни в какие блоки: "Я считаю, что Украина и все мировое сообщество должно требовать распустить Организацию договора о коллективной безопасности. Именно так называемого договора, который является вялым наследником Варшавского договора и фактически обязал Беларусь воевать против Украины. Того, который сегодня является ключевым агрессором против Украины".

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Относительно демилитаризации, подчеркнул он, "весь Запад должен требовать демилитаризации от России": "У неадекватных людей – ядерная кнопка, 900 тысяч регулярной армии. Это угроза всему свободному миру".

"Понятно, что Россия не примет демилитаризацию самостоятельно. Поэтому санкции Запада приведут к тому, что Россия перестанет тратить десятки и сотни миллиардов долларов на свое вооружение. Ведь фактически эти деньги идут на то, чтобы оснащать армию, которая потом нападает на свободные и демократические государства", – подчеркнул он.

Денацификация, подчеркнул Арсений Яценюк, "касается конкретно Путина, Лаврова, Шойгу и всех присутствовавших на заседании совета безопасности и тех депутатов Государственной думы, которые принимали решения, смысл которых только один – преступления против человечества и военные преступления".

"То есть процесс денацификации должен быть начат именно в отношении России. И придет время, когда будет создан международный специальный суд, точно так же, как был создан Нюрнберг", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно территориальных претензий он подчеркнул: "Наши требования – Россия должна немедленно изменить свою конституцию, которую она приняла вопреки международному праву, и вернуть Крым, Донецк и Луганск".

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"Фактически Россия написала пункты о себе, а не об Украине. Поэтому сегодня я не верю и не поверю ни одному слову и никакому действию российской нацистской элиты", – сказал Арсений Яценюк.

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