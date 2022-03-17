Арсеній Яценюк: Вимоги режиму Путіна до України слід застосувати проти самої Росії

Безблоковість, демілітаризація, денацифікація – Росія написала пункти про себе, заявив політик

Захід має вимагати демілітаризації від Росії, наголосив Яценюк / Фото: AFP Колаж: Сегодня

Так звані вимоги, які поставив нацистський режим Путіна Україні щодо безблоковості, демілітаризації і денацифікації насправді мають бути застосовані проти Росії, наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі програми "Настоящеє время".

Він нагадав, що РФ ставить умову, що Україна не повинна вступати в жодні блоки: "Я вважаю, що Україна і все світове співтовариство має вимагати розпустити Організацію договору про колективну безпеку. Саме того так званого договору, який є млявим спадкоємцем Варшавського договору і який фактично зобов’язав Білорусь воювати проти України. Того, який сьогодні є ключовим агресором проти України".

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Щодо демілітаризації, підкреслив він, "увесь Захід має вимагати демілітаризації від Росії": "У неадекватних людей – ядерна кнопка, 900 тисяч регулярної армії. Це загроза для всього вільного світу".

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"Зрозуміло, що Росія не прийме демілітаризацію самостійно. Тому санкції Заходу приведуть до того, що Росія перестане витрачати десятки і сотні мільярдів доларів на своє озброєння. Адже фактично ці гроші йдуть на те, щоби оснащати армію, яка потім нападає на вільні і демократичні держави", – наголосив він.

Денацифікація, підкреслив Арсеній Яценюк, "стосується конкретно Путіна, Лаврова, Шойгу і всіх тих, які були присутні на засіданні ради безпеки, і тих депутатів Державної думи, які приймали рішення, сенс яких тільки один – злочини проти людства і воєнні злочини".

"Тобто процес денацифікації має бути розпочатий саме стосовно Росії. І прийде час, коли буде створено міжнародний спеціальний суд, точно так само, як було створено Нюрнберг", – наголосив Арсеній Яценюк.

Щодо територіальних претензій він підкреслив: "Наші вимоги – Росія мусить негайно змінити свою конституцію, яку вона прийняла всупереч міжнародному праву, і повернути Крим, Донецьк і Луганськ".

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