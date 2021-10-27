35 тыс. за один пост? – политические телеграм-каналы рассказывали о заработках и инсайдах

Анонимные телеграм-каналы могут зарабатывать и даже влиять на политиков

Анонимные телеграм-каналы в Украине стали одним из главных источников слухов для политического бомонда

Анонимные политические телеграм-каналы появились чуть ли не синхронно с приходом Владимира Зеленского на должность президента в 2019 году. Вероятно, случайное стечение обстоятельств, но достаточно забавное совпадение. Первый скандал, прогремевший на всю Украину, – Богдан Яременко со своим "анал – табу".

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Таинственный Джокер – первопроходец

Когда СМИ опубликовали переписку депутата от "Слуги народа" с проституткой, тут же появился некий "Джокер" – телеграм-канал без указания авторства, который переписывался с Богданом Яременко от имени генерального прокурора, фактически вынудив его опубликовать пост об извинении. Позже оказалось, что это розыгрыш от Джокера и никто от Зеленского горе-депутату не писал.

Телеграм-канал "Джокер" одним из первых заставил "слуг народа" волноваться

Шутка для многих во власти оказалось несмешной. "Слуги народа" один за другим попадались на пранки от Джокера, выливая взаимный компромат в личной переписке. Ситуацию комментировали на высшем уровне. Депутатам буквально нигде невозможно было скрыться – казалось, что Джокер и вовсе состоит в партийном чате "Слуг". Глава фракции "СН" Давид Арахамия тогда сказал, что якобы знает авторов анонимных телеграм-каналов. Но, например, имя Джокера до сих пор наверняка не известно.

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Телеграм "захватил" телефоны политиков

За последние два года появился целый пул самых разношерстных телеграм-каналов, где пишут анонимно. Причудливые имена – Темный Рыцарь, Резидент, Легитимный – стали мелькать перед глазами известных политиков каждое утро в ленте телеграма. Помимо шуток, там также публиковались так называемые кейсы, расклады, треки от Банковой и другая якобы инсайдерская информация. Иногда информация действительно подтверждалась, когда в телеграм-канале сообщали раньше СМИ и официальных заявлений о какой-либо отставке или других важных решениях.

Сейчас же в украинском сегменте политического телеграма десятки каналов с многотысячной аудиторией, которые позиционируют себя как "приближенные к кабинетам власти". Одни критикуют, а другие, по законам жанра, хвалят Зеленского и его команду.

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Не все пишут правду

Все они пестрят инсайдами, но далеко не каждый телеграм-канал действительно обладает эксклюзивной информацией. Многие просто выдают информацию СМИ или своих коллег за свою или же просто выдумывают инсайды. Последнее сделать несложно, имея понимание основ логики.

Например, во время очередного громкого политического события в таких ТГ-каналах могут написать: "Это сильно взбудоражило Офис президента. Там уже начали думать о том, как перебить информационную атаку". Понятное дело, что об этом может сообщить каждый, а опровергнуть такие "инсайды" – невозможно.

О ЧЕМ РЕЧЬ Мы не берем на себя роль цензоров, которые будут хвалить или ругать анонимные политические телеграм-каналы за качество инсайдов. Зато сайт "Сегодня" расскажет, как живут администраторы телеграм-каналов, что они на самом деле знают о происходящем в Офисе президента и удается ли на этом заработать.

СБУ вычислила анонимов

По-настоящему за владельцев телеграм-каналов взялись в начале этого года. Служба безопасности Украины обвинила каналы "Легитимный", "Картель", "Резидент", "Сплетница" и другие в работе на российские спецслужбы. Суд даже разрешил забанить их на территории Украины. Но почти год спустя телеграм-каналы успешно работают. Некоторые из них пополнили свою базу подписчиков до рекордных 200 тысяч.

И вот совсем недавно, на этой неделе, СНБО заявил, что обнаружил пророссийские телеграм-каналы в Украине. О блокировке в Совбезе не заявляли в этот раз, но список опубликовали.

Мы попросили десятки телеграм-каналов ответить на наши вопросы, но за неделю удалось связаться с администраторами Бородатой Бабушки (32 тыс. подписчиков), Банковой (24 тыс. подписчиков) и Шептуна (57 тыс. подписчиков), который попал в список СНБО уже после нашего разговора.

Политические каналы в телеграме, которые ведут анонимные авторы Политические каналы в телеграме, которые ведут анонимные авторы Политические каналы в телеграме, которые ведут анонимные авторы 1 /3

Если правда, то почему анонимно

Критики такого формата упрекают: а почему телеграм-каналы анонимные, если они правдорубы? Мы первым делом об этом же и спросили. Ведь действительно, за сказанное анонимно – никакой ответственности, кроме отписавшихся читателей.

В "Шептуне", например, рассказали, что опыт соседних стран не вдохновляет раскрывать автора.

"Анонимность крайне необходима, чтобы не повторить сценарий, как, например, в Беларуси. Кагэбэшники приходят домой, арестовывают и в лучшем случае отправляют за решетку, в худшем – судьба многих до сих пор неизвестна. В России та же история: в свое время популярный канал "Футляр от виолончели" попал под удар ФСБ", – объясняют в "Шептуне".

Админ "Бородатой Бабушки" оправдывает анонимность свободой слова и отсутствием цензуры в телеграме. А ТГ-канал "Банковая" объясняет, что выяснить админов пытаются регулярно, но самое интересное – владельцы таких анонимных медиа могут меняться без широкой огласки: "Попытки выяснить, кто стоит за анонимными ТГ-каналами совершаются 24/7. Никто полной информацией не владеет, а ситуация постоянно меняется, как и бенефициары".

Также админы припомнили о нераскрытых убийствах журналистов в Украине.

Но в "Бородатой Бабушке" предположили, что анонимным будут не всегда: "Возможно, со временем я сам раскрою свою личность, там ничего такого сногсшибательного не будет. Публичности я пока не хочу".

В общем, одна интрига.

За чей счет живут телеграм-каналы и сколько стоят

Не все согласны раскрывать цифры и способы заработка, но кое-что узнать нам все же удалось. В основном зарабатывают на рекламе. Но чаще всего читателю могут и не сказать, что "пост проплачен". Анонимность все стерпит, как говорится. В "Бородатой Бабушке" не видят в этом острой проблемы. "Авторам ведь тоже надо что-то зарабатывать", – говорят нам. Но в то же время анонимный админ сообщает, что подобные предложения ему неинтересны.

"Мы не рекламируем казино, биржи, ставки и прочий бред. А предлагают часто. Это хорошие деньги, но я не могу позволить себе так низко пасть в глазах внучат (так в "Бородатой Бабушке" ласково называют подписчиков. – Ред.). Была возможность получать большие деньги за размещение "нужных" постов на регулярной основе – но мне это просто неинтересно", – рассказал он.

Админ "Банковой" говорит, что порог входа на рынок ТГ-каналов о политике – $20-30 тысяч. Там также объяснили, что денежная выгода в таком бизнесе есть, но и риски таковы, что все заработанное, возможно, придется потратить на свою защиту.

В "Бородатой Бабушке" признались, что их канал пытались минимум трижды купить. Самую высокую цену, по их же словам, предлагали в $50 тысяч.

ВАЖНО! В этом месте следует сделать ремарку от автора. Конечно же, проверить расценки и заработки ТГ-каналов попросту невозможно. Поэтому верить на слово всему заявленному читателям "Сегодня" никто не предлагает. Наоборот, предостерегаем, что информация – непроверенная, и за ее правдивость ответить банально некому. Но согласитесь, все равно интересно послушать мнение "по ту сторону чата".

Как и в любом бизнесе, есть расходы

В "Шептуне" более прагматично подошли к вопросу. Там сразу предупредили: выгода может быть не всегда.

"С одной стороны, деньги от рекламы идут неплохие, но не забываем, что нужно платить редакторам, админам, журналистам, источникам, а еще закупать для себя рекламу".

В "Шептуне" объяснили, что некоторые админы делают целую сетку анонимных телеграм-каналов, которые репостят друг друга и приносят доход.

Ценник за рекламу в ТГ-каналах админ "Шептуна" назвал в диапазоне 5-35 тысяч гривен. А вот продать площадку – совсем другой вопрос.

"Реально крутой канал никто вам не продаст. Все эти разговоры о перепродаже – это пустое. Так же, как и СМИ: не так уж часто у какого-либо издания меняется конечный бенефициар", – рассказали нам.

"Шептун", к слову, заявляет, что его пытались купить за космические $200 тысяч.

"Что касается подкупить, то чаще всего пишут представители политиков или организаций с требованием удалить опубликованные материалы. Иначе пойдут в суд. Вот уже больше двух лет ждем, когда на заседание пригласят", – рассказали для "Сегодня".

Также не все админы ТГ-каналов относятся к своему детищу как к бизнесу. Многие уверяют, что занимаются этим ради интереса, а деньги – приятный бонус.

Откуда берутся инсайды

Среди моря фейков телеграм-каналы действительно становятся первоисточниками резонансных новостей. Но как понять, где правда?

"Большинство инсайдов, слухов, раскладок и прокладок – полная чушь. Полнейшная. Мы их называем "мамкины инсайдеры", что недалеко от истины. Чтобы отличить настоящий инсайд от выдуманного, надо просто отследить потом события и вернуться к тому инсайду. Настоящий инсайдер никогда не скажет, откуда он и из какого ведомства. Поэтому все эти "источники из ОП, Кабмина или ВР" можете сразу отметать и выбрасывать на помойку", – говорят в "Бородатой Бабушке".

В "Шептуне" рассказали, что самые разговорчивые инсайдеры – из Офиса президента, Кабмина и СБУ. Чаще всего сообщают о коррупции.

"В ТГ сливают больше инсайдов, так как это гораздо проще, чем пойти в СМИ. Это быстрее, и охват получше. Конечно, не все каналы пишут правду. Отличить каналы просто. Там, где нет фото, документов, прямого общения с депутатами, то это фейкометы", – предупреждают админы.

Автор "Банковой" также подтвердил, что не все инсайдеры известны самим телеграм-каналам: "Источники сами вас найдут, если ваша площадка интересна. И вы не всегда знаете, кто они, как и они не знают, кто вы. Как бы это странно ни звучало – важна только информация. Насколько она точна – время покажет. Просто читайте и анализируйте. Если не умеете этого делать, то у нас для вас плохие новости".

Дружат ли админы, или, может, есть целое тайное сообщество

Все наши собеседники склоняются к мысли, что никаких "тайных орденов" нет. Но у админов анонимных телеграм-каналов есть своя "тусовка".

"Нет никакого тайного сообщества, есть админские чаты. Но их не так много. Чаще всего общаемся друг с другом через личные сообщения. Как правило, обсуждаем новости, отдых, а еще просим друг друга о поддержке", – сказали в "Шептуне".

В "Бородатой Бабушке" ответили, что все ограничивается просьбами сделать репост важной для автора канала публикации.

Из "теорий организованного заговора" максимум телеграм-каналов – это сетка (несколько площадок с разными названиями, но объеденных одним владельцем). Обычно такие телеграм-каналы из одной сетки постоянно репостят друг друга, чтобы наращивать подписчиков.

Успешность такого "бизнеса" или просто хобби, по словам админов, определяется отсутствием цензуры, инсайдами, которые подтверждаются, и влиянием, которое не могут контролировать политики. Настоящий Дикий Запад на медиарынке! Об этом и предупреждают админы: отслеживайте инсайды, их правдивость и тональность, чтобы не быть обманутыми.

Ведь определить, насколько бесконтрольны и объективны анонимные политические телеграм-каналы могут в первую очередь сами читатели – старым добрым методом "доверяй, но проверяй".