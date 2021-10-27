35 тис. за один пост? – політичні телеграм-канали розповідали про заробітки та інсайди

Анонімні телеграм-канали можуть заробляти і навіть впливати на політиків

Анонімні телеграм-канали в Україні стали одним із головних джерел чуток для політичного бомонду

Анонімні політичні телеграм-канали з'явилися майже синхронно з приходом Володимира Зеленського на посаду президента в 2019 році. Ймовірно, випадковий збіг обставин, але досить кумедний. Перший скандал, який пролунав на всю Україну, – Богдан Яременко зі своїм "анал – табу".

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Таємничий Джокер – першопрохідник

Коли ЗМІ опублікували листування депутата від "Слуги народу" з повією, негайно з'явився якийсь "Джокер" – телеграм-канал без вказівки авторства, який листувався з Богданом Яременком від імені генерального прокурора, фактично змусивши його опублікувати пост про вибачення. Пізніше виявилося, що це розіграш від Джокера і ніхто від Зеленського горе-депутату не писав.

Телеграм-канал "Джокер" один із перших змусив "слуг народу" хвилюватися

Жарт для багатьох у владі виявився несмішним. "Слуги народу" один за одним попадалися на пранки від Джокера, виливаючи взаємний компромат в особистому листуванні. Ситуацію коментували на найвищому рівні. Депутатам буквально ніде неможливо було сховатися – здавалося, що Джокер взагалі перебуває в партійному чаті "Слуг". Голова фракції "СН" Давид Арахамія тоді сказав, що нібито знає авторів анонімних телеграм-каналів. Але, наприклад, ім'я Джокера досі, напевно, не відоме.

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Телеграм "захопив" телефони політиків

За останні два роки з'явився цілий пул найрізноманітніших телеграм-каналів, де пишуть анонімно. Химерні назви – "Темний Рыцарь", "Резидент", "Легитимный" – почали мелькати перед очима відомих політиків щоранку в стрічці телеграму. Крім жартів, там також публікували так звані кейси, розклади, треки від Банкової та інша нібито інсайдерська інформація. Іноді інформація дійсно підтверджувалася, коли в телеграм-каналі повідомляли раніше за ЗМІ та офіційні заяви про якусь відставку або інші важливі рішення.

Нині ж в українському сегменті політичного телеграму десятки каналів із багатотисячною аудиторією, які позиціонують себе як "наближені до кабінетів влади". Одні критикують, а інші, за законами жанру, хвалять Зеленського та його команду.

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Не всі пишуть правду

Всі вони рясніють інсайдами, але далеко не кожен телеграм-канал справді має ексклюзивну інформацію. Багато хто просто видає інформацію ЗМІ або своїх колег за свою або ж просто вигадує інсайди. Останнє зробити нескладно, маючи розуміння основ логіки.

Наприклад, під час чергової гучної політичної події у таких ТГ-каналах можуть написати: "Це сильно схвилювало Офіс президента. Там уже почали думати, як перебити інформаційну атаку". Зрозуміло, що про це може повідомити кожен, а спростувати такі "інсайди" – неможливо.

ПРО ЩО МОВА Мы не берем на себя роль цензоров, которые будут хвалить или ругать анонимные политические телеграм-каналы за качество инсайдов. Зато сайт "Сегодня" расскажет, как живут администраторы телеграм-каналов, что они на самом деле знают о происходящем в Офисе президента и удается ли на этом заработать.

СБУ вирахувала анонімів

По-справжньому за власників телеграм-каналів взялися на початку цього року. Служба безпеки України звинуватила канали "Легитимный", "Картель", "Резидент", "Сплетница" та інші в роботі на російські спецслужби. Суд навіть дозволив забанити їх на території України. Але майже через рік телеграм-канали успішно працюють. Деякі з них поповнили свою базу підписників до рекордних 200 тисяч.

І ось зовсім недавно, на цьому тижні, РНБО заявила, що виявила проросійські телеграм-канали в Україні. Про блокування в Раді безпеки не заявляли цього разу, але список опублікували.

Ми попросили десятки телеграм-каналів відповісти на наші запитання, але за тиждень удалося зв'язатися з адміністраторами Бородатої Бабусі (32 тис. підписників), Банкової (24 тис. підписників) та Шептуна (57 тис. підписників), який потрапив до списку РНБО вже після нашої розмови.

Політичні канали в телеграмі, які ведуть анонімні автори Політичні канали в телеграмі, які ведуть анонімні автори Політичні канали в телеграмі, які ведуть анонімні автори 1 /3

Якщо правда, то чому анонімно

Критики такого формату закидають: а чому телеграм-канали анонімні, якщо вони правдоруби? Ми насамперед про це ж і запитали. Адже дійсно, за сказане анонімно – жодної відповідальності, крім того, що відпишуться читачі.

У "Шептуне", наприклад, розповіли, що досвід сусідніх країн не надихає розкривати автора.

"Анонімність вкрай потрібна, щоб не повторити сценарій, як, наприклад, у Білорусі. Кагебешники приходять додому, заарештовують і в кращому разі відправляють за ґрати, у гіршому – доля багатьох досі невідома. У Росії та сама історія: свого часу популярний канал "Футляр от виолончели" потрапив під удар ФСБ", – пояснюють у "Шептуне".

Адмін "Бородатой Бабушки" виправдовує анонімність свободою слова та відсутністю цензури у телеграмі. А ТГ-канал "Банковая" пояснює, що викрити адмінів намагаються регулярно, але найцікавіше – власники таких анонімних медіа можуть змінюватись без широкого розголосу: "Спроби з'ясувати, хто стоїть за анонімними ТГ-каналами відбуваються 24/7. Ніхто повної інформації не має, а ситуація постійно змінюється, як і бенефіціари".

Також адміни пригадали про нерозкриті вбивства журналістів в Україні.

Але в "Бородатой Бабушке" припустили, що анонімним будуть не завжди: "Можливо, згодом я сам розкрию свою особистість, там нічого такого карколомного не буде. Публічності я поки що не хочу".

Загалом одна інтрига.

Завдяки чому живуть телеграм-канали і скільки коштують

Не всі згодні розкривати цифри і способи заробітку, але дещо дізнатися нам все ж таки вдалося. Здебільшого заробляють на рекламі. Але найчастіше читачеві можуть не сказати, що "пост проплачений". Анонімність усе стерпить, як кажуть. У "Бородатой Бабушке" не вбачають у цьому гострої проблеми. "Авторам теж треба щось заробляти", – кажуть нам. Але водночас анонімний адмін повідомляє, що подібні пропозиції йому не цікаві.

"Ми не рекламуємо казино, біржі, ставки та іншу маячню. А пропонують часто. Це хороші гроші, але я не можу дозволити собі так низько впасти в очах онучат (так у "Бородатой Бабушке" ласкаво називають підписників. – Ред.). Була можливість отримувати великі гроші за розміщення "потрібних" постів на регулярній основі – але мені це просто не цікаво", – розповів він.

Адмін "Банковой" каже, що поріг входу на ринок ТГ-каналів про політику – $20-30 тисяч. Там також пояснили, що грошова вигода у такому бізнесі є, але й ризики такі, що все зароблене, можливо, доведеться витратити на свій захист.

У "Бородатой Бабушке" зізналися, що їхній канал намагалися щонайменше тричі купити. Найвищу ціну, за їхніми словами, пропонували у $50 тисяч.

ВАЖЛИВО! В этом месте следует сделать ремарку от автора. Конечно же, проверить расценки и заработки ТГ-каналов попросту невозможно. Поэтому верить на слово всему заявленному читателям "Сегодня" никто не предлагает. Наоборот, предостерегаем, что информация – непроверенная, и за ее правдивость ответить банально некому. Но согласитесь, все равно интересно послушать мнение "по ту сторону чата".

Як і в будь-якому бізнесі, є витрати

У "Шептуне" прагматичніше підійшли до питання. Там одразу попередили: зиск може бути не завжди.

"З одного боку, гроші від реклами йдуть непогані, але не забуваймо, що треба платити редакторам, адмінам, журналістам, джерелам, а ще купувати собі рекламу".

У "Шептуне" пояснили, що деякі адміни роблять цілу мережу анонімних телеграм-каналів, які репостять один одного та приносять прибуток.

Цінник за рекламу в ТГ-каналах адмін "Шептуна" назвав у діапазоні 5-35 тисяч гривень. А ось продати майданчик – зовсім інше питання.

"Реально крутий канал ніхто вам не продасть. Всі ці розмови про перепродаж – це пусте. Так само, як і ЗМІ: не так часто у якогось видання змінюється кінцевий бенефіціар", – розповіли нам.

"Шептун", до речі, заявляє, що його намагалися купити за космічні. $200 тисяч.

"Що стосується підкупу, то найчастіше пишуть представники політиків чи організацій з вимогою видалити опубліковані матеріали. Інакше підуть до суду. Ось уже понад два роки чекаємо, коли на засідання запросять", – розповіли "Сьогодні".

Також не всі адміни ТГ-каналів ставляться до свого дітиська як до бізнесу. Багато хто запевняє, що займається цим заради інтересу, а гроші – приємний бонус.

Звідки беруться інсайди

Серед моря фейків телеграм-канали справді стають першоджерелами резонансних новин. Але як зрозуміти, де правда?

"Більшість інсайдів, чуток, розкладів та прокладок – повна нісенітниця. Цілковита. Ми їх називаємо "мамчині інсайдери", що недалеко від істини. Щоб відрізнити справжній інсайд від вигаданого, треба просто відстежити події і повернутися до того інсайду. Справжній інсайдер ніколи не скаже, звідки він і з якого відомства. Тому всі ці "джерела з ОП, Кабміну чи ВР" можете відразу відкидати і викидати на смітник", – кажуть у "Бородатой Бабушке".

У "Шептуне" розповіли, що найбалакучіші інсайдери – з Офісу президента, Кабміну та СБУ. Найчастіше повідомляють про корупцію.

"У ТГ зливають більше інсайдів, оскільки це набагато простіше, ніж піти у ЗМІ. Це швидше, і краще охоплення. Звісно, не всі канали пишуть правду. Відрізнити канали просто. Там, де немає фото, документів, прямого спілкування з депутатами, то це фейкомети", – попереджають адміни.

Автор "Банковой" також підтвердив, що не всі інсайдери відомі самим телеграм-каналам: "Джерела самі вас знайдуть, якщо ваш майданчик цікавий. І ви не завжди знаєте, хто вони, як і вони не знають, хто ви. Хай хоч як дивно це звучить – важлива тільки інформація. Наскільки вона точна – час покаже. Просто читайте та аналізуйте. Якщо не вмієте цього робити, то у нас для вас погані новини".

Чи дружать адміни, чи, може, є справжня таємна спільнота

Всі наші співрозмовники схиляються до думки, що жодних таємних орденів немає. Але адміни анонімних телеграм-каналів мають свою "тусовку".

"Немає жодної таємної спільноти, є адмінські чати. Але їх не так багато. Найчастіше спілкуємось один з одним через особисті повідомлення. Зазвичай обговорюємо новини, відпочинок, а ще просимо один одного про підтримку", – сказали у "Шептуне".

У "Бородатой Бабушке" відповіли, що все обмежується проханнями зробити репост важливої для автора каналу публікації.

З "теорій організованої змови" максимум телеграм-каналів – це мережа (кілька майданчиків із різними назвами, але об'їдених одним власником). Зазвичай такі телеграм-канали з однієї сітки постійно репостять друг одного, щоб нарощувати передплатників.

Успішність такого "бізнесу" чи просто хобі, за словами адмінів, визначається відсутністю цензури, інсайдами, що підтверджуються, та впливом, який не можуть контролювати політики. Справжній Дикий Захід на медіаринку! Про це і попереджають адміни: відстежуйте інсайди, їх правдивість та тональність, щоб не бути ошуканими.

Адже визначити, наскільки безконтрольними та об'єктивними анонімні політичні телеграм-канали можуть насамперед самі читачі – старим добрим методом "довіряй, але перевіряй".