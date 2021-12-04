Дружина нардепа від Слуги народу зустрілася із Гретою Тунберг

Українська модель, блогер та дружина народного депутата "Слуги народу" Романа Грищука Ганна Гресь під час поїздки до Швеції зустрілася із відомою на весь світ захисницею екології Гретою Тунберг до одного з музеїв. Фото із зустрічі вона розмісти на своїй сторінці у Facebook.
Гретта та хто вона
Влітку 2020 року Грета Тунберг, яка раніше була визнана людиною року, здобула премію за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна розміром 1 млн. євро, обійшовши 136 номінантів з 43 країн світу.
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Відмітимо, що Vogue Scandinavia випустили свій перший номер. Головною героїнею обкладинки стала Грета Тунберг , знаменита шведка, яка раніше пішла атакою на зірку тенісу . Для дебютного номера 18-річна екоактивістка знялася разом зі своїм конем на прізвисько Стренгур.