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Жена нардепа от Слуги народа встретилась с Гретой Тунберг

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
4 декабря, 16:59
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Встреча была случайной
Встреча была случайной / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская модель, блогер и жена народного депутата "Слуги народа" Романа Грищука Анна Гресь во время поездки в Швеции встретилась с известной на весь мир защитницей экологии Гретой Тунберг в одно из музеев. Фото со встречи она размести на своей странице в Facebook.

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Гретта и кто она

Летом 2020 Грета Тунберг, которая ранее была признана человеком года, получила премию за гуманность от Португальского фонда Гюльбенкяна размером 1 млн евро, обойдя 136 номинантов из 43 стран мира.

Отметим, что Vogue Scandinavia выпустили свой первый номер. Главной героиней обложки стала Грета Тунберг, знаменитая шведка, которая ранее пошла атакой на звезду тенниса. Для дебютного номера 18-летняя экоактивистка снялась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур.

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