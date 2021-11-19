Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський виступить із щорічним зверненням – нардеп назвав дату

19 листопада, 15:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент незабаром розповість українцям про свої досягнення
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Першого дня зими буде звернення президента Володимира Зеленського до українців. Про це про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Кажуть, що в перший день зими (01 грудня) всі народні депутати та глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика, winter is coming?", – йдеться у повідомленні.

Що обіцяв Зеленський українцям

  • Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
  • Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
  • Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
  • Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
  • Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Розслідування Bellingcat: роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців" Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 листопада 1991. Президент Азербайджану Аяз Муталібов прибув до Києва і провів переговори з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

124 481

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти