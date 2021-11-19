Зеленський виступить із щорічним зверненням – нардеп назвав дату

Першого дня зими буде звернення президента Володимира Зеленського до українців. Про це про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Кажуть, що в перший день зими (01 грудня) всі народні депутати та глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика, winter is coming?", – йдеться у повідомленні.
Що обіцяв Зеленський українцям
- Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
- Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
- Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
- Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
- Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.