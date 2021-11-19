Зеленский выступит с ежегодным обращением – нардеп назвал дату

Президент скоро расскажет украинцам о своих достижениях

Президент намерен отчитаться перед украинцами / Фото: Коллаж: Сегодня

В первый день зимы будет обращение президента Владимира Зеленского к украинцам. Об этом об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Говорят что в первый день зимы (01 декабря) все народные депутаты и зрители трансляции Рады смогут насладиться ежегодным обращением Владимира Зеленского к согражданам. Как там было у классика, winter is coming ?", – говорится в сообщении.

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