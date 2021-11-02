Зеленський зустрівся з Байденом: про що говорили

Байден зазначив, що США продовжують підтримувати територіальну цілісність України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

на кліматичному саміті COP26 у Глазго президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом ситуацію з безпекою на Донбасі. Про це він написав у своєму Twittere .

"У Глазго обговорювалася ситуація з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні", – йдеться у повідомленні президента.

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Крім того, у Глазго Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини. Під час розмови в кулуарах обговорювалася поточна безпекова ситуація на Донбасі та переговори щодо встановлення миру, енергетична криза в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин двох держав.

Конференції ООН зі зміни клімату COP26 у Великій Британії, в якій беруть участь десятки світових лідерів, відкрилася 1 листопада. Крім президентів України та США, участь у конференції беруть також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також представники британської королівської родини : принц Вільям та Кейт Міддлтон, принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла.

Також ми писали про те, що 22-23 квітня відбувся ініційований Сполученими Штатами саміт з питань клімату. На захід президент США Джо Байден запросив глав 40 держав, зокрема й російського лідера Володимира Путіна, а ось про Володимира Зеленського забув.

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Мета зустрічі

Основна мета зустрічі в Глазго – підведення перших підсумків виконання Паризької угоди щодо клімату, підписаної у 2015 році.