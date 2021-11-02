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Зеленский встретился с Байденом: о чем говорили

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 13:46
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Байден отметил, что США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины
Байден и Зеленский встретились на полях Конференции по изменению климата в Глазго
Байден и Зеленский встретились на полях Конференции по изменению климата в Глазго / Фото: Коллаж: Сегодня

На климатическом саммите COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе. Об этом он написал в своем Twittere.

"В Глазго обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", – говорится в сообщении президента.

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Кроме того, в Глазго Зеленский встретился с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера Германии. Во время разговора в кулуарах обсуждалась текущая ситуация безопасности на Донбассе и переговоры по установлению мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений двух государств.

    Конференции ООН по изменению климата COP26 в Великобритании, в которой принимают участие десятки мировых лидеров, открылась 1 ноября. Кроме президентов Украины и США участие в конференции принимают также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители британской королевской семьи: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.

    Также мы писали о том, что 22-23 апреля прошел инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. На мероприятие президент США Джо Байден пригласил глав 40 государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина, а вот про Владимира Зеленского забыл.

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    Цель встречи

    Основная цель встречи в Глазго – подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

    • снижение выбросов парниковых газов;
    • наращивание производства возобновляемой энергии;
    • удержание повышения глобальных температур;
    • выделение средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

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