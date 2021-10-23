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Зеленський запропонував Путіну знижку 50% на газ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 14:28
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Україна пропонує збільшити транзит російського газу в Європу на особливих умовах – Київ допускає навіть знижку для "Газпрому" в 50%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

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Він пояснив, що мова йде про знижку на обсяги газу, що перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів на рік, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.

"Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити в якості замовників європейські компанії, але і у "Газпрому" є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%", – сказав Зеленський.

Відзначимо, що зараз Росія поставляє в Європу обмежені обсяги газу, а на тлі низьких резервів блакитного палива це призвело до енергетичної кризи. До цього додалися і рекордні ціни на газ. Збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

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Президент України заявив, що зараз з Берліном і Брюсселем йде обговорення з транспортування газу і попередив, що цієї зими Європу може чекати серйозна проблема, яку необхідно вирішувати вже зараз.

"Ми очікуємо, що вони (ЄС) незабаром зроблять кроки в практичних переговорах з цього питання, яке, безумовно, важливе для всієї Європи. Україна зі свого боку гарантує транзит, гарантує особливі антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів. Дозвольте мені прояснити ситуацію: я впевнений, що якщо ми не зробимо цього прямо зараз, Європа цієї зими понесе величезні збитки. Зупинити кризу можуть тільки швидкі скоординовані дії", – підкреслив глава держави.

Газова криза в Європі

  • Осінь 2021 року вразила Європу газовою кризою. Ціни на блакитне паливо на вільному ринку підскочили до небувалих показників. Найвищою була ціна в 2 тисяч доларів, після чого стався різкий обвал на біржі і вартість впала більш ніж на 35%.
  • Фінансові аналітики кажуть, що Росія намагається використати ситуацію в Європі на свою користь, щоб якомога швидше запустити "Північний потік – 2". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про можливе збільшення постачань газу в Європу в разі сертифікації газопроводу "Північний потік – 2" шантажем.
  • А нещодавно в Кремлі заявляли, що Росія збільшила поставки блакитного палива в Європу до максимально допустимого рівня. При цьому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав умови для збільшення транзиту газу через Україну.

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