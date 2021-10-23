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Зеленский предложил Путину скидку 50% на газ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 14:28
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Украина придумала, как спасти Европу от газовой катастрофы – президент озвучил план
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Украина предлагает увеличить транзит российского газа в Европу на особых условиях – Киев допускает даже скидку для "Газпрома" в 50%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

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Он пояснил, что речь идет о скидке на объемы газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", – сказал Зеленский.

Отметим, что сейчас Россия поставляет в Европу ограниченные объемы газа, а на фоне низких резервов голубого топлива это привело к энергетическому кризису. К этому добавились и рекордные цены на газ. Увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе.

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Президент Украины заявил, что сейчас с Берлином и Брюсселем идет обсуждение по транспортировке газа и предупредил, что этой зимой Европу может ждать серьезная проблема, которую необходимо решать уже сейчас.

"Мы ожидаем, что они (ЕС) вскоре предпримут шаги в практических переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы. Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов. Позвольте мне прояснить ситуацию: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, Европа этой зимой понесет огромные убытки. Остановить кризис могут только быстрые скоординированные действия", – подчеркнул глава государства.

Газовый кризис в Европе

  • Осень 2021 года поразила Европу газовым кризисом. Цены на голубое топливо на свободном рынке подскочили до небывалых показателей. Самой высокой была цена в 2 тысячи долларов, после чего произошел резкий обвал на бирже и стоимость упала более чем на 35%.
  • Финансовые аналитики говорят, что Россия пытается использовать ситуацию в Европе в свою пользу, чтобы как можно быстрее запустить "Северный поток – 2". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток – 2" шантажом.
  • А недавно в Кремле заявляли, что Россия увеличила поставки голубого топлива в Европу до максимально допустимого уровня. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для увеличения транзита газа через Украину.

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