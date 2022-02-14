Зеленський назвав головну розбіжність з Німеччиною

У Києві проходить брифінг президента України та канцлера Німеччини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

"Північний потік-2" Україна розглядає як геополітичну зброю Російської Федерації.

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, який транслює телеканал "Україна 24".

Реклама

Гарантії безпеки

Президент України зазначив, що вони з канцлером детально обговорили ризики безпеки, пов'язані з "Північним потоком – 2".

"Тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив, що наша позиція незмінна: ми розглядаємо "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних та небезпечних загроз для нас та регіону. Ми чітко розуміємо, що ця геополітична зброя – саме тому Україна потребує енергетичних гарантій безпеки", – заявив Володимир Зеленський.

/ Фото: Україна 24

Приїзд канцлера в Україну

Як зазначалося, Шольц сподівається обговорити способи досягнення прогресу у виконанні Мінських угод, спрямованих на припинення конфлікту на сході України. Водночас у вівторок канцлер поїде до Москви, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо ослаблення напруженості.

Реклама

Reuters писали, що Шольц повідомить Путіну, що Росія зіткнеться з "тяжкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує на конкретні результати від обговорень.

Раніше офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена не вважають за необхідне прямо зараз вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2". Вона зазначила, що загроза санкцій має бути засобом на Росію, щоб стримати її від ескалації.

Нагадаємо, канцлер раніше заявляв, що у разі вторгнення Росії в Україну більшість європейських країн консолідуються і дадуть потужну відповідь агресору. За його словами, Євросоюз і країни НАТО готують пакет санкцій, але їх зміст поки що не розголошується.

Реклама

Читайте також: