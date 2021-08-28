Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський і Байден все ж зустрінуться – Білий дім офіційно підтвердив дату

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 09:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Білому домі анонсували, про що говоритимуть президенти України і США під час візиту Зеленського в Вашингтон
Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"
Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 31 серпня, як і було заплановано. Раніше по Мережі ходили чутки, що переговори можуть скасувати.

Реклама

Про це йдеться в заяві пресслужби Білого дому.

За словами Псакі голови держав обговорять співпрацю в сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проєкт "Північний потік – 2".

"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", – додала Дженніфер Псакі.

Також Білий дім має намір підтримати Зеленського в боротьбі з корупціонерами і реалізації реформ, заснованих на демократичних цінностях.

Зеленський у США

  • Візит Володимира Зеленського в США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому.
  • До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.
  • Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом в 2019 році.
  • Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.
  • Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після недавньої угоди США і Німеччини по "Північному потоку – 2", від якої не в захваті в Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Реклама

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 082 випадки за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти