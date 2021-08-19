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Зустріч Зеленського і Байдена перенесена: нова дата переговорів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 серпня, 10:34
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Спочатку планувалося, що переговори президентів США та України пройдуть 30 серпня, але плани несподівано помінялися
Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"
Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"

Візиту президента Володимира Зеленського в США не загрожують події в Афганістані та його переговори з американським лідером Джо Байденом пройдуть 31 серпня в розширеному форматі та віч-на-віч. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, на цей момент ситуація з Афганістаном ніяк не вплине на візит українського лідера до Вашингтона.

"Все йде за планом. Глава української держави розпочне візит до США 30 серпня. Порядок денний включатиме ряд важливих заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко у США, не відвідував інше узбережжя США", – сказав Кулеба.

Також міністр зазначив, що зустрічі Байдена і Зеленського перенесли: нібито спочатку вона планувалася на 30-те, а тепер відбудеться 31-го.

"У зв'язку з розширенням елементів програми візиту, зустріч глав держав Зеленського і Байдена відбудеться 31 серпня. Ми домовилися з США про перенесення цієї дати на один день через те, що формат зустрічі президентів був розширеним і тепер буде передбачати не тільки зустріч делегацій, а й зустріч у форматі "віч-на-віч". Все в силі", – підкреслив глава МЗС України.

Зеленський США

  • Візит Володимира Зеленського до США заплановано на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього президенти ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону. Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом 2019 року.
  • Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїде – замість нього відправлять до України міністра транспорту.
  • Особливо потрібною ця зустріч стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Тим часом у Конгресі США просили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня і не зможуть зустрітися з президентом України.

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Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.

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