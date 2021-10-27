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"Зеленський – головний скіф": у Скабєєвої істерика через рішення Амстердаму

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 жовтня, 16:29
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У Росії не можуть спокійно прийняти рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота"
Скабєєва заявила, що "скіфське золото" лежало в російській землі. Фото: колаж "Сьогодні"
Скабєєва заявила, що "скіфське золото" лежало в російській землі. Фото: колаж "Сьогодні"

На російському ТБ чергова істерика – приводом стало рішення Амстердамського суду повернути нашій країні "скіфське золото". Головна пропагандистка телеканалу "Росія 1" Ольга Скабєєва висловилася з цього приводу у своєму шоу.

Відповідне відео опублікували у мережі.

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Телеведуча заявила, що "скіфське золото" сотні років лежало в російській землі, отже належить Росії. Із самого початку своєї розповіді Ольга Скабєєва акцентувала, що золото – "наше, кримське". Рішення амстердамського суду вона назвала "русофобським та суто політичним".

Те, як українська влада прокоментувала виграш у суді, Скабєєва висміяла.

"Головний український скіф, ну тобто Зеленський, уже кукурікає у твіттері, що це тільки початок і перша іміджева перемога над агресором", – сказала пропагандистка.

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Що відомо

  • Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція "скіфського золота" має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оспорюються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
  • Президент України привітав рішення суду, наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
  • Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
  • Проте Кремль не згоден із рішенням суду і найближчим часом має намір подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
  • Крім того, у Криму занервували після повернення "скіфського золота". Самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов записав відеокоментар.

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