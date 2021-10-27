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"Зеленский – главный скиф": у Скабеевой истерика из-за решения Амстердама

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 октября, 16:29
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В России не могут спокойно принять решение суда Амстердама по поводу "скифского золота"
Скабеева заявила, что "скифское золото" лежало в русской земле. Фото: коллаж "Сегодня"
Скабеева заявила, что "скифское золото" лежало в русской земле. Фото: коллаж "Сегодня"

На российском ТВ очередная истерика – поводом стало решение суда Амстердама вернуть нашей стране "скифское золото". Главная пропагандистка телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева высказалась на этот счет в своем шоу.

Соответствующее видео опубликовали в Сети.

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Телеведущая заявила что "скифское золото" сотни лет лежало в русской земле, следовательно, принадлежит России. С самого начала своего рассказа Ольга Скабеева акцентировала, что золото – "наше, крымское". Решение амстердамского суда она назвала "русофобским и чисто политическим".

То, как украинские власти прокомментировали выигрыш в суде, Скабеева высмеяла.

"Главный украинский скиф, ну то есть Зеленский, уже кукарекает в твиттере, что это только начало и первая имиджевая победа над агрессором", – сказала пропагандистка.

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Что известно

  • Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
  • Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
  • Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
  • Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
  • Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.

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