"Зеленский – главный скиф": у Скабеевой истерика из-за решения Амстердама

В России не могут спокойно принять решение суда Амстердама по поводу "скифского золота"

Скабеева заявила, что "скифское золото" лежало в русской земле. Фото: коллаж "Сегодня"

На российском ТВ очередная истерика – поводом стало решение суда Амстердама вернуть нашей стране "скифское золото". Главная пропагандистка телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева высказалась на этот счет в своем шоу.

Соответствующее видео опубликовали в Сети.

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Телеведущая заявила что "скифское золото" сотни лет лежало в русской земле, следовательно, принадлежит России. С самого начала своего рассказа Ольга Скабеева акцентировала, что золото – "наше, крымское". Решение амстердамского суда она назвала "русофобским и чисто политическим".

То, как украинские власти прокомментировали выигрыш в суде, Скабеева высмеяла.

"Главный украинский скиф, ну то есть Зеленский, уже кукарекает в твиттере, что это только начало и первая имиджевая победа над агрессором", – сказала пропагандистка.

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