Витік із ФСБ! Із Росії вивезли цілий архів страшних тортур ув'язнених

Це 1000 документів, які підтверджують системний характер тортур в російських в'язницях

Правозахисники пообіцяли опублікувати дані про постійну практиці тортур у в'язницях Росії / Колаж "Сьогодні"

За кордоном опинився відеоархів спецслужб Росії про тортури у в'язницях. Про це повідомив в ефірі радіостанції "Ехо Москви" Володимир Осечкін – засновник проекту проти корупції та тортур в Росії, який об'єднує понад 18 тисяч незалежних правозахисників, волонтерів та учасників Gulagu.net .

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1 000 відеофайлів і документів

"Координаторам і експертам Gulagu.net вдалося вивезти секретний відеоархів, який знімався в цілому ряді установ ФСВП під контролем оперативників із управління ФСБ Росії. У цьому архіві понад 1000 відеофайлів і документів, які підтверджують системний характер тортур в російських в'язницях. Фактично оперативники ФСВП і ФСБ давали команду своїм агентам, капо-розробникам, катувати заарештованих і засуджених, примушувати їх до співпраці та дачі потрібних свідчень. При цьому стосовно людей, які перебували у свідомо безпорадному стані (були побиті, роздягнені догола, зв'язані), відбувалися насильницькі дії в збоченій формі. Людей били, ґвалтували, катували, і все, що відбувається знімалося на відео. У найближчі тижні ми будемо поетапно публікувати ці відеодокази з метою викриття цього тортурного конвеєра і спонукання російської влади відмовитися від тортур практик", – сказав Володимир Осечкін в радіоефірі.

Організація Gulagu.net

Gulagu.net – це російський громадський проект, створений правозахисником Володимиром Осечкіним в 2011 році.

Мета проекту – протидія тортурам та корупції в російській виправній системі і захист прав ув'язнених в російських пенітенціарних установах.

29 липня 2021 року сайт проекту Gulagu.net був заблокований на території РФ.

Що розповідав про тортури Навальний

Раніше опозиціонер Олексій Навальний розповідав, що по відношенню до нього застосовувалися психологічні тортури.

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"Тебе не битимуть – навпаки, нескінченними провокаціями тебе самого поставлять в умови, коли ти змушений будеш когось побити, вдарити, погрожувати. І тоді справа зроблена – всюди відеокамери, і адміністрація з величезним задоволенням порушить проти тебе нову кримінальну справу за фактом нападу, додавши до твого терміну кілька років. Не піддаватися на провокації – це головне, чого ти повинен навчитися тут ", – розповів він в записах для The New York Times .

У липні стало відомо, що в Ленінградській області РФ журналісти виявили покинутий будинок, а під ним – бетонний бункер з явними ознаками ще недавно діючої в'язниці, а під банею на тій же території був замаскований крематорій.