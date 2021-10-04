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Утечка из ФСБ! Из России вывезли целый архив страшных пыток заключенных

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 октября, 21:37
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Это 1000 документов, которые подтверждают системный характер пыток в российских тюрьмах
Правозащитники пообещали опубликовать данные о постоянной практике пыток в тюрьмах России / Коллаж "Сегодня"
Правозащитники пообещали опубликовать данные о постоянной практике пыток в тюрьмах России / Коллаж "Сегодня"

За границей оказался видеоархив спецслужб России о пытках в тюрьмах. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Осечкин – основатель проекта против коррупции и пыток в России, который объединяет более 18 тысяч независимых правозащитников, волонтёров и участников Gulagu.net.

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1000 видеофайлов и документов

"Координаторам и экспертам Gulagu.net удалось вывезти секретный видеоархив, который снимался в целом ряде учреждений ФСИН под контролем оперативников из управления М ФСБ России. В этом архиве более 1000 видеофайлов и документов, которые подтверждают системный характер пыток в российских тюрьмах. Фактически оперативники ФСИН и ФСБ давали команду своим агентам, капо-разработчикам, пытать арестованных и осужденных, принуждать их к сотрудничеству и даче нужных показаний. При этом в отношении людей, которые находились в заведомо беспомощном положении (были избиты, раздеты догола, связаны), совершались насильственные действия в извращенной форме. Людей били, насиловали, истязали, и все происходящее снималось на видео. В ближайшие недели мы будем поэтапно публиковать эти видеодоказательства с целью разоблачения этого пыточного конвейера и побуждения российских властей отказаться от пыточных практик", – сказал Владимир Осечкин в радиоэфире.

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Организация Gulagu.net

  • Gulagu.net – это российский общественный проект, созданный правозащитником Владимиром Осечкиным в 2011 году.
  • Цель проекта – противодействие пыткам и коррупции в российской исправительной системе и защита прав заключённых в российских пенитенциарных учреждениях.
  • 29 июля 2021 года сайт проекта Gulagu.net был заблокирован на территории РФ.

Что рассказывал о пытках Навальный

Ранее оппозиционер Алексей Навальный рассказывал, что по отношению к нему применялись психологические пытки.

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"Тебя не будут бить – наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то избить, ударить, угрожать. И тогда дело сделано – везде видеокамеры, и администрация с огромным удовольствием возбудит против тебя новое уголовное дело по факту нападения, добавив к твоему сроку пару лет. Не поддаваться на провокации – это главное, чему ты должен научиться здесь", – рассказал он в записях для The New York Times.

В июле стало известно, что в Ленинградской области РФ журналисты обнаружили заброшенный дом, а под ним – бетонный бункер с явными признаками еще недавно действующей тюрьмы, а под баней на той же территории был замаскирован крематорий.

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