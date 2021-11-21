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Яценюк упевнений, що рано чи пізно у справі щодо "вагнерівців" буде встановлена вся істина

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 листопада, 10:58
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Спеціальна комісія поки не дала жодної чіткої відповіді на запитання у цій справі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк прокоментував про розслідування щодо "вагнерівців" та зазначив, що чітких відповідей на багато питань у цій справі поки що немає. Про це повідомляє прес-служба політика.

"На цей момент та створена слідча комісія ніколи не встановить правди. Тому на це потрібен додатковий час, щоб встановити правду. І, повірте мені, що такі речі ніколи не пропадають. Настане момент, коли буде встановлена вся істина", – сказав він.

Арсеній Яценюк вважає, що українські спецслужби "провели одну з найскладніших спецоперацій, результатом якої могло бути притягнення до кримінальної відповідальності найманців режиму Путіна".

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"Відсутність чіткого політичного керівництва та політичної відповідальності призвела до того, що ця операція не відбулася і за фактом провалилася", – наголосив він.

За його словами, що президента, з самого початку розслідування "треба було просто говорити правду": "Треба було вийти і сказати: "Така спецоперація була, я її затвердив, а потім я вирішив її перенести".

Водночас, зазначив Арсеній Яценюк, "правду ми побачили не з вуст Володимира Зеленського, а з двох розслідувань – CNN та Bellingcat.

"У цих історіях треба завжди займати тільки одну позицію – закону і правди. Чи мав право він прийняти рішення як президент? За Конституцією і за законом він мав право прийняти будь-яке рішення І це його і політична, і юридична відповідальність. Тільки дурити не треба. Тоді треба виходити і казати: "Це моє рішення, і ось воно чому таке. Крапка". А то півтора року тому говорили одне, а зараз – зовсім інше", – наголосив він.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано звіт Bellingcat щодо причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі російських найманців із ПВК "Вагнера".

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Звіт базується на десятках інтерв'ю – у тому числі з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" до Венесуели, не знаючи, що їхній літак збираються незаплановано посадити в Києві, і з колишніми співробітниками українських спецслужб, які брали участь у підготовці цієї операції.

Документ, який подробиці описує деталі цієї операції, не дає відповіді на головне питання: чи був зрив операції результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом країни.

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