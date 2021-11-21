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Яценюк уверен, что рано или поздно по делу "вагнеровцев" будет установлена вся истина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 ноября, 10:58
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Специальная комиссия пока не дала никакого четкого ответа на вопросы по этому делу
Яценюк считает, что вся правда о расследовании рано или поздно будет известна
Яценюк считает, что вся правда о расследовании рано или поздно будет известна / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал о расследовании по "вагнеровцам" и отметил, что четких ответов на многие вопросы по этому делу пока что нет. Об этом сообщает пресс-служба политика.

"На данный момент та созданная следственная комиссия никогда не установит правды. Поэтому на это нужно дополнительное время, чтобы установить правду. И, поверьте мне, что такие вещи никогда не пропадают. Наступит момент, когда будет установлена вся истина", – сказал он.

Арсений Яценюк считает, украинские спецслужбы "провели одну из наиболее сложных спецопераций, результатом которой могло быть привлечение к уголовной ответственности наемников режима Путина".

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"Отсутствие четкого политического руководства и политической ответственности привело к тому, что эта операция не состоялась и по факту провалилась", – подчеркнул он.

По его слоам, что президенту с самого начала расследования "надо было просто говорить правду": "Надо было выйти и сказать: "Такая спецоперация была, я ее утвердил, а затем я принял решение ее перенести".

В то же время, отметил Арсений Яценюк, "правду мы увидели не из уст Владимира Зеленского, а из двух расследований – CNN и Bellingcat.

"В этих историях нужно всегда занимать только одну позицию – закона и правды. Вправе ли он принять решение как президент? По Конституции и по закону он имел право принять любое решение и это его и политическая, и юридическая ответственность. Только обманывать не надо. Тогда надо выходить и говорить: "Это мое решение, и вот почему. Точка". А то полтора года назад говорили одно, а сейчас – совсем другое", – подчеркнул он.

Расследование Bellingcat

17 ноября был опубликован отчет Bellingcat о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера".

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Отчет базируется на десятках интервью – в том числе, с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу, не зная, что их самолет собираются незапланированно посадить в Киеве, и с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, принимавшими участие в подготовке этой операции.

Документ, в подробностях описывающий детали этой операции, не дает ответа на главный вопрос: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством страны.

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