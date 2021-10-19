Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Події

Яценюк: "Потрібно не дати владі використовувати персональні дані українців"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 жовтня, 22:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що потрібно більше уваги приділяти захисту персональних даних

Захист персональних даних українців повинен стати одним з пріоритетів парламенту і громадськості, оскільки цю інформацію можуть використовувати в своїх цілях недобросовісні політики.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк під час програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

Проблема

"Діджіталізація – це зручно і правильно. Це хороший інструмент. Головне, щоб цей інструмент потім не був використаний в політичних чи інших цілях. Тому захист персональних даних – це зараз ключова річ, наприклад, в країнах-членах Європейського Союзу. Хто має доступ до цих ресурсів?", – сказав в ефірі Арсеній Яценюк.

Яценюк наголосив на важливості того, щоб і парламент, і громадськість тримали питання захисту персональних даних під особливим контролем.

"Я говорю про те, щоб будь-яка влада не використовувала зібрані дані по відношенню до своїх громадян в своїх політичних цілях. Щоб не маніпулювали нами", – зазначив політик.

Реклама

Як йдуть справи

  • У 2016 році Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики.
  • У 2018 році обговорювався план впровадження програми з навчання онлайн-безпеки в школах. У цьому питанні Міністерство освіти України співпрацювало з компанією Google.
  • Цього року Мінціфра і Vodаfone Україна заявили про створення ряду освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам і шахрайству.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти