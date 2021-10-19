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Яценюк: "Нужно не дать власти использовать персональные данные украинцев"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 октября, 22:47
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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что нужно больше внимания уделять защите персональных данных

Защита персональных данных украинцев должна стать одним из приоритетов парламента и общественности, поскольку эту информацию могут использовать в своих целях недобросовестные политики.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк во время программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Проблема

"Диджитализация – это удобно и правильно. Это хороший инструмент. Главное, чтобы этот инструмент потом не был использован в политических или иных целях. Поэтому защита персональных данных – это сейчас ключевая вещь, например, в странах-членах Европейского Союза. Кто имеет доступ к этим ресурсам?", – сказал в эфире Арсений Яценюк.

Яценюк подчеркнул важность того, чтобы и парламент, и общественность держали вопросы защиты персональных данных под особым контролем.

"Я говорю о том, чтобы любая власть не использовала собранные данные по отношению к своим гражданам в своих политических целях. Чтобы не манипулировали нами", – заключил политик.

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Как обстоят дела

  • В 2016 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял Доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики.
  • В 2018 году обсуждался план внедрению программы по обучению онлайн-безопасности в школах. В этом вопросе Министерство образования Украины сотрудничало с компанией Google.
  • В этом году Минцифра и Vodаfone Украина заявили о создании ряда образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству.

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