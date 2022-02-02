Вперше в житті! Кіру Рудик викликали на допит

Справу відкрили на основі даних з відкритих джерел – політик у шоку від таких дій ДБР

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова партії "Голос" Кіра Рудик на своїй сторінці у Facebook повідомила, що її викликали на допит до Державного бюро розслідування. За її словами, справа стосується діяльності партії у 2020 році.

"Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні. ДБР відкрило справу, базуючись на "даних з відкритих джерел". Тобто "в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?" – це і є логіка ДБР. Це – як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є", – написала вона.

У чому ще підозрюють Рудик

16 грудня Служба безпеки України почала вивчати інформацію депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олександра Качури про можливу наявність громадянства США депутата від "Голосу" Кіри Рудик.

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Лідер партії "Голос" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити або спростувати чутки про наявність громадянства Сполучених Штатів.

За словами Рудик, через маніпуляції навколо її громадянства партії довелося зробити з цього приводу офіційну заяву.

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Мама Рудик проживає в США – виїхала майже одразу після розпаду Радянського Союзу та розлучення з чоловіком. За інформацією деяких ЗМІ, у США нині мешкає сестра Кіри Римма. У 2018 році Рудик навчалася у Стенфордському університеті за програмою жінок-лідерів. Також вона була членом ради директорів Американської торгово-промислової палати.