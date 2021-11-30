Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"Вовину тисячу" можуть забрати назад: в уряді пояснили, чому

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 14:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Невитрачені гроші буде повернено на рахунок держави
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Скористатися тисячею гривень, яку видаватимуть за повний курс вакцинації від коронавірусу, можна буде лише протягом чотирьох місяців після надходження коштів на рахунок. Про це розповіла заступник міністра економіки Ірина Новікова, повідомляє "Країна" в Telegram.

У разі, якщо кошти будуть не використані, їх буде повернено державі.

Реклама

У народі ініціативу президента про компенсацію за щеплення назвали "Вовина тисяча" за аналогією з "Юлиною тисячею" – ініціативою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко видавати по 1000 грн як компенсацію за вкладами в банківську систему СРСР.

"Вовина тисяча"

15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн.

Анонсовану президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для вакцинованих громадян виплачуватимуть із загального фонду державного бюджету.

Реклама

Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом, але згодом і ще невідомо яким.

В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

Коли можна одержати гроші?

Програма почне працювати 19 грудня 2021 року та триватиме до кінця 2022-го. На неї, як повідомлялося, буде виділено 3 млрд грн цього року і 3 млрд на початку наступного.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Перепалка Зеленського і Бутусова щодо "вагнергейту": головні питання, на які немає відповіді Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Стріляє з гаубиці та сперечається з президентом. Що зроблять із журналістом Бутусовим Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

30 листопада 1991. Понад 200 зарубіжних журналістів прибули до Києва для висвітлення Всеукраїнського референдуму і виборів президента...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

85 245

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти