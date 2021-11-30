"Вовину тысячу" могут забрать назад: в правительстве объяснили, почему

Непотраченные деньги будут возвращены на счет государства

Выделенные средства нужно будет потратить за 4 месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

Воспользоваться тысячей гривен, которую будут выдавать за полный курс вакцинации от коронавируса, можно будет лишь в течение четырех месяцев после поступления средств на счет. Об этом рассказала заместитель министра экономики Ирина Новикова, сообщает "Страна" в Telegram.

В случае если деньги будут не использованы, они будут возвращены государству.

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В народе инициативу президента о компенсации за прививки назвали "Вовина тысяча" по аналогии с "Юлиной тысячей" – инициативой бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко выдавать по 1000 грн в качестве компенсации по вкладам в банковскую систему СССР.

"Вовина тысяча"

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн.

Анонсированную президентом Владимиром Зеленским 1 тыс. грн для вакцинированных граждан будут выплачивать из общего фонда государственного бюджета.

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Граждане, которые не имеют смартфонов, смогут получить деньги другим путем, но позже и еще неизвестно каким.

В Офисе президента объяснили, что на руки деньги украинцы не получат. Проще говоря, водку или сигареты на эти деньги не купить. Они поступят в виде такого себе депозита и можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.

Когда можно получить деньги?

Программа начнет работать 19 декабря 2021 года и продлится до конца 2022-го. На нее, как уже сообщалось, будет выделено 3 млрд грн в этом году и 3 млрд в начале следующего.