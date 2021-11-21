Надихнули Польща та Литва: ще одна країна-сусідка задумалася про стіну з Росією

Причиною такого рішення стала міграційна криза

У Фінляндії побоюються появи мігрантів біля російсько-фінського кордону / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінляндія розглядає питання облаштування на кордоні з Росією загороджень, які б не дали мігрантам прорватися в країну в обхід КПП. Про це задумалися після того, як депутат від опозиційної партії Національна коаліція Кай Мюккянен звернувся до влади з такою пропозицією. Про це передає Інтерфакс-Україна, посилаючись на фінські ЗМІ.

Політик нагадав, що аналогічні загородження вже почали будувати в Польщі, Литві та Естонії після того, як в ЄС з Білорусі почали проникати нелегальні мігранти з країн Близького Сходу.

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Фахівці будівельної сфери вважають, що такий задум нездійсненний через те, що на кордоні немає потрібної інфраструктури, доріг зокрема.

Заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі також вважає, що будівництво загороди на кордоні недоцільне, а от зведення огорож поблизу прикордонних пунктів – цілком логічне.

Нагадаємо, що питання про будівництво загороджень порушувалося ще кілька років тому, коли через африканську чуму свиней, слід було стримувати проникнення кабанів з території Росії.

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Усі відокремлюються одне від одного

20 листопада військові Сил оборони і співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії розпочали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни.

Через міграційну кризу влада Польщі також розповіла про плани добудувати в першому півріччі 2022 року огорожу на кордоні з Білоруссю.

Крім того, через збільшення кількості мігрантів з території сусідньої держави Литва 4 листопада стала будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На перших ділянках вже встановлено сталева загорода заввишки три-чотири метри.

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Глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку завдовжки 1505 км вздовж кордону з Росією та 1084 км – вздовж кордону з Білоруссю.

Нещодавно Арсеній Яценюк заявив, що половина кордону України з Росією без огородження. Він вважає, що гроші на стіну можна було взяти з президентської програми "Велике будівництво".