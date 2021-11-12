Чи буде новий кордон з РФ та Білоруссю? Гучна заява Монастирського

Україна наступного року побудує новий кордон з Росією та Білоруссю, щоб у майбутньому не допустити проблем, з якими зараз зіткнулися країни ЄС через міграційний терор Білорусі.
Про це заявив у програмі "Право на владу" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, в Україні протягом десятиліть була відсутня стратегічна політика щодо державного кордону.
Далі по темі
"Я маю на увазі фактичну відсутність нормального кордону між Україною та Росією, та Україною та Республікою Білорусь. Ця міграційна криза – вона для нашої свідомості загострює: а що ж там у нас? Чи є кордон? Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. Це наше спільне завдання, завдання цього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, – наступного року побудувати кордон між Україною та Росією і Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про більш ніж тисячу кілометрів державного кордону", – заявив Монастирський.
Міграційна загроза для України
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу нашій країні. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але варто прийняти превентивні заходи, щоб до цього не дійшло.
- Читайте також у нашій статті, чи варто нам боятися напливу мігрантів Лукашенка.