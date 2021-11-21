Вдохновили Польша и Литва: еще одна страна-соседка задумалась о стене с Россией

Причиной такого решения стал миграционный кризис

В Финляндии опасаются появления мигрантов у российско-финской границы / Фото: Коллаж: Сегодня

Финляндия рассматривает вопрос обустройства на границе с Россией заграждений, которые бы не позволили мигрантам прорваться в страну в обход КПП. Об этом задумались после того, как депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен обратился к властям с таким предложением, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на финские СМИ.

Политик напоминал, что аналогичные заграждения уже начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Беларуси начали проникать нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

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Специалисты строительной сферы считают, что такая задумка неосуществима из-за того, что на границе нет необходимой инфраструктуры, в том числе дорог, отмечает портал.

В то же время заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари также считает, что строительство забора на границе нецелесообразно, а вот возведение ограждений вблизи погранпунктов вполне логично.

Напомним, что вопрос о строительстве заграждений поднимался еще несколько лет назад, когда из-за африканской чумы свиней необходимо было сдерживать проникновение кабанов с территории России.

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Все отделяются друг от друга

20 ноября военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.

Из-за миграционного кризиса власти Польши также рассказали о планах достроить в первом полугодии 2022 года заграждение на границе с Беларусью.

Кроме того, из-за растущего числа мигрантов с территории соседнего государства Литва 4 ноября приступила к строительству стены на границе с Беларусью. На первых участках уже установлено стальное ограждение высотой три-четыре метра.

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Украина достраивает свою "Стену"

Глава МВД Денис Монастырский попросил Верховную Раду заложить в госбюджет на следующий год 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Беларусью и Россией. По его словам, за эти средства будет обустроен участок протяженностью 1505 км вдоль границы с Россией и 184 км – вдоль границы с Беларусью.

Недавно Арсений Яценюк заявил, что половина границы Украины с Россией без ограждения. Он считает, что деньги на стену можно было взять из президентской программы "Большое строительство".